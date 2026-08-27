8-12% обіцяють, 5-6% отримують: експерт розповів про реальну дохідність нерухомості в Європі

Інвесторам у європейську нерухомість варто критично ставитися до рекламних обіцянок високої прибутковості. Реальна дохідність у Польщі та Чехії найчастіше становить близько 5-6% річних, хоча на ринку можна зустріти пропозиції з обіцяними 8-12%.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів CEO компанії Antagroup, інвестор та експерт в галузі туризму та міжнародного бізнесу Антон Тараненко.

“Сьогодні багато хто обіцяє 8-12% річних, але реальна дохідність, на мою думку, частіше становить близько 5-6%. І для Європи це дуже хороший результат”, – зазначив Тараненко в інтерв’ю Delo.ua.

За його словами, середня дохідність нерухомості в Польщі може становити близько 5% річних, у Чехії – приблизно 5-6%. При цьому Прага потенційно здатна показувати вищі показники завдяки тому, що попит на житло там менш залежний від сезонності.

В Угорщині, за оцінкою експерта, можна говорити про 4-5% річних. У Румунії прибутковість значною мірою залежить від конкретного регіону та рівня внутрішнього попиту.

Чому 5-6% – це хороший результат

Тараненко наголошує, що під час оцінки нерухомості інвестору важливо дивитися не лише на потенційну дохідність, а й на те, наскільки легко буде здавати або перепродати об’єкт.

“Головне – розуміти, що Польща, Чехія, Угорщина та інші країни регіону мають внутрішній попит. Там є можливість не лише перепродати об’єкт іншому іноземцю, а й здати його в оренду місцевим мешканцям. Саме тому реальні 5-6% річних там цілком можливі”, – пояснив експерт.

Саме наявність внутрішнього попиту, на його думку, робить такі ринки більш передбачуваними. Якщо нерухомість можна здавати не лише туристам чи іноземцям, інвестор отримує більше варіантів для монетизації об’єкта.

Українці дедалі більше дивляться на Іспанію

Водночас головним напрямком для українських інвесторів у закордонну нерухомість зараз є Іспанія. За словами Тараненка, за потоком інвестицій вона вже випередила Польщу.

Серед більш доступних для інвесторів іспанських напрямків експерт називає Аліканте та Валенсію. Привабливість цих міст пов’язана не лише з можливістю отримувати дохід від оренди.

“Багато людей купують там нерухомість і як певний “запасний варіант” – на випадок, якщо війна перекинеться на інші країни Європи і потрібно буде мати куди виїхати. Водночас це море, туристичний потік, можливість власного проживання та здачі в оренду”, – розповів він.

Польща також залишається важливим ринком для українців. Окрім значної кількості українських орендарів, додатковою перевагою є можливість отримати доступ до європейського кредитування.

“Можна отримувати кредити під 3-5% річних, і це дуже привабливий інструмент”, – зазначив Тараненко.

На що варто дивитися інвестору

Експерт радить не орієнтуватися виключно на цифру дохідності, зазначену в презентації девелопера.

“Є багато підводних каменів. Я теж інвестував, орієнтуючись на певні обіцяні цифри, але реальність показує, що потрібно значно більше дивитися на тренди”, – сказав Тараненко.

За його словами, ситуація на ринку може швидко змінюватися: локація, яка сьогодні має високий попит, завтра може втратити частину туристів або орендарів.

“Будь-яка інвестиція повинна оцінювати не лише потенційний прибуток, а й ризики”, – наголосив експерт.

На його думку, для інвестора особливо важливі чотири фактори: внутрішній попит, туристичний потік, можливість перепродажу об’єкта та доступність фінансування.

Водночас найнадійнішими для готельних інвестицій Тараненко називає локації зі стабільним потоком людей і мінімальною сезонністю – зокрема центри великих міст, транспортні хаби, аеропорти та великі логістичні центри.

“Насправді не так важливо, чи це море, гори або історичні пам’ятки. Головне – який там потік людей”, – пояснив експерт.

За його словами, саме тому інвестору варто оцінювати не красиву локацію як таку, а її логістику, доступність, популярність і вже сформований потік туристів або місцевих мешканців.

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