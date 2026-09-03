Аренда жилья в Одессе подорожала: цены и спрос в 2026 году

В августе 2026 года более половины всего предложения долгосрочной аренды в Одессе сосредоточено в Приморском районе. Наибольшим спросом пользуются 1- и 2-комнатные квартиры, а цены за год выросли почти во всех сегментах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DIM.RIA.

Лето 2026 года не принесло удешевление долгосрочной аренды в Одессе. Напротив, по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость жилья выросла практически во всех основных сегментах. В то же время, рынок пополнился новыми предложениями, а наибольший интерес арендаторов традиционно пришелся на квартиры с одной и двумя комнатами.

Маркетплейс проверенной недвижимости DIM.RIA проанализировал ситуацию на рынке долгосрочной аренды Одессы в августе 2026 года и сравнил показатели с аналогичным периодом 2025 года.

Приморский район – более половины всех предложений

Главным центром рынка аренды Одессы остается Приморский район. В августе на него приходилось 53% всех предложений жилья в долгосрочную аренду.

За год выбор объектов существенно расширился: количество предложений выросло на 48%.

Еще более заметная динамика наблюдается в отдельных микрорайонах. Больше всего за год предложение увеличилось в Аркадии (59%), поселке Котовского (48%) и в Слободке (41%).

Основу рынка формируют небольшие и средние квартиры. 54% всех предложений – однокомнатное жилье, еще 31% – двухкомнатные квартиры. В отдельных районах доля 1-комнатных квартир превышает половину всего предложения.

Что ищут арендаторы

Структура спроса в целом отвечает предложению, однако интерес к двухкомнатному жилью почти сравнялся со спросом на однокомнатные квартиры.

В августе 2026 года 47% интереса арендаторов приходилось на 1-комнатные квартиры, а 44% – на 2-комнатные.

Таким образом почти весь спрос на рынке сосредоточен именно в этих двух категориях.

Дома и таунхаусы остаются значительно менее массовым сегментом: их доля в структуре интереса арендаторов составляла лишь 2% .

Сколько стоит аренда квартиры в Одессе.

За год арендные ставки в Одессе выросли во всех ключевых сегментах, хотя темпы удорожания отличаются.

По состоянию на конец августа средняя стоимость долгосрочной аренды составляла: Больше всего подорожали частные дома и однокомнатные квартиры. В то же время цена двухкомнатного жилья за год изменилась минимально – всего на 1%.

Приморский район остается самым дорогим

По уровню арендных ставок Приморский район существенно опережает другие части Одессы.

В августе средняя цена здесь составляла:

18,4 тыс. грн/мес. – за 1-комнатную квартиру;

25,4 тыс. грн/мес. – за 2-комнатную;

39,4 тыс. грн/мес. – за 3-комнатную.

В других районах города аренда в среднем обходится в 1,5-2 раза дешевле.

Однако именно Приморский район остается одним из самых привлекательных для арендаторов, что объясняет его доминирование и в структуре предложения.

Где аренда подорожала больше всего

Если Приморский район лидирует по абсолютной стоимости жилья, то по темпам роста цен на первое место занимает Хаджибейский район.

За год аренда здесь подорожала на 38-78% в зависимости от количества комнат.

Это одно из наиболее заметных изменений на рынке Одессы за последний год и свидетельство того, что рост арендных ставок происходит не только в традиционно дорогих центральных локациях.

Аркадия – самая дорогая однокомнатная квартира

Среди микрорайонов самые высокие цены на однокомнатное жилье зафиксированы в наиболее популярных локациях Одессы.

Дорогой остается Аркадия, где средняя аренда однокомнатной квартиры составляет 26,1 тыс. грн в месяц.

Дальше идут:

Большой Фонтан – 18,2 тыс. грн/мес.;

Центр – 15,1 тыс. грн/мес.

При этом Аркадия одновременно демонстрирует и значительное увеличение предложения: за год количество доступных объектов здесь выросло на 59%.

Что происходит с рынком аренды Одессы

Данные августа показывают двойной тренд: предложение на рынке растет, но вместе с ним продолжают повышаться цены.

Наиболее востребованными остаются 1- и 2-х комнатные квартиры, которые вместе формируют 91% интереса арендаторов. В то же время, наибольшая часть предложения сосредоточена в Приморском районе, где и зафиксированы одни из самых высоких цен в городе.

Итак, летом 2026 года рынок долгосрочной аренды Одессы остается активным: арендаторы в основном ищут компактные квартиры, владельцы увеличивают количество предложений, а средняя стоимость жилья продолжает расти.

Напомним, Ribas Hotels Group приобрела гостиницу на Каролино-Бугской косе в Одесской области и вкладывает около 150 млн грн в его реконструкцию. Компания рассчитывает завершить работы и открыть объект к летнему сезону 2027 года.