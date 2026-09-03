Инфляция снова растет: что происходит с ценами в Украине и чего ждать дальше

Инфляция в Украине после временного замедления снова начала расти. В июле цены на товары и услуги повысились на 7,7% в годовом исчислении. Национальный банк ожидает, что в конце года инфляция может ускориться до 10%, однако в дальнейшем будет постепенно снижаться.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Цены в Украине

После временного замедления в конце весны и начале лета инфляция в Украине в июле снова начала расти. Одним из факторов ее предыдущего снижения было поступление нового урожая овощей и фруктов.

По итогам июля цены на товары и услуги выросли на 7,7% в годовом исчислении.

На ускорение инфляции оказывает влияние ряд факторов. В частности, российские обстрелы приводят к удорожанию электроэнергии, а война на Ближнем Востоке влечет за собой повышение цен на топливо.

В то же время растут издержки бизнеса. Предприятия вынуждены тратить больше на оплату труда, а также на возобновление работы после воздушных атак. Дополнительное давление на цены оказывает и ослабление гривны в начале года.

Еще одним фактором остается высокий потребительский спрос. Его поддерживают рост зарплат и значительные бюджетные расходы.

Какова будет инфляция в дальнейшем

Национальный банк Украины ожидает, что к концу года инфляция может ускориться до 10%. В последующие годы регулятор прогнозирует постепенное ее замедление — до 6,9% в 2027 году и до целевого показателя НБУ в 5% в 2028 году.

Ожидается, что этому будет способствовать постепенное сокращение бюджетных расходов, а также восстановление энергетического сектора по мере улучшения ситуации в сфере безопасности.

Дополнительным фактором должно стать увеличение урожаев, что поможет сдерживать рост цен на продовольствие.

Со своей стороны НБУ планирует и дальше активно работать на валютном рынке, чтобы не допустить чрезмерных колебаний курса гривны. Регулятор также намерен сохранять достаточно высокий уровень учетной ставки, поддерживая привлекательность гривневых сбережений.

Такие меры, по оценкам НБУ, должны снизить давление на гривну и сдержать чрезмерный потребительский спрос, что является важной предпосылкой для дальнейшего снижения инфляции.

Ранее сообщалось, что в Украине сохраняется дефицит работников, несмотря на то, что количество людей, которые ищут работу, в последние месяцы возросло. Из-за нехватки кадров работодатели конкурируют за специалистов и повышают зарплаты.