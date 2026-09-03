Інфляція знову зростає: що відбувається з цінами в Україні та чого чекати далі

Інфляція в Україні після тимчасового сповільнення знову почала зростати. У липні ціни на товари та послуги підвищилися на 7,7% у річному вимірі. Національний банк очікує, що наприкінці року інфляція може пришвидшитися до 10%, однак надалі поступово знижуватиметься.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Ціни в Україні

Після тимчасового сповільнення наприкінці весни та на початку літа інфляція в Україні у липні знову почала зростати. Одним із чинників її попереднього зниження було надходження нового врожаю овочів та фруктів.

За підсумками липня ціни на товари та послуги зросли на 7,7% у річному вимірі.

На прискорення інфляції впливає низка факторів. Зокрема, російські обстріли призводять до подорожчання електроенергії, а війна на Близькому Сході спричиняє підвищення цін на паливо.

Водночас зростають витрати бізнесу. Підприємства змушені витрачати більше коштів на оплату праці, а також на відновлення роботи після повітряних атак. Додатковий тиск на ціни створює і послаблення гривні на початку року.

Ще одним фактором залишається високий споживчий попит. Його підтримують зростання заробітних плат та значні бюджетні видатки.

Якою буде інфляція надалі

Національний банк України очікує, що до кінця року інфляція може прискоритися приблизно до 10%. Водночас у наступні роки регулятор прогнозує поступове її уповільнення — до 6,9% у 2027 році та до цільового показника НБУ у 5% у 2028 році.

Очікується, що цьому сприятиме поступове скорочення бюджетних видатків, а також відновлення енергетичного сектору в міру покращення безпекової ситуації.

Додатковим чинником має стати збільшення врожаїв, що допоможе стримувати зростання цін на продовольство.

Зі свого боку НБУ планує й надалі активно працювати на валютному ринку, щоб не допустити надмірних коливань курсу гривні. Регулятор також має намір зберігати достатньо високий рівень облікової ставки, підтримуючи привабливість гривневих заощаджень.

Такі заходи, за оцінками НБУ, мають зменшити тиск на гривню та стримати надмірний споживчий попит, що є важливою передумовою для подальшого зниження інфляції.

Раніше повідомлялось, що в Україні зберігається дефіцит працівників, попри те що кількість людей, які шукають роботу, останніми місяцями зросла. Через нестачу кадрів роботодавці конкурують за фахівців і підвищують зарплати.