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Мировые цены на продукты выросли до максимума с 2022 года: что дорожает больше всего

продукты, супермаркет
Мировые цены на продукты выросли до максимума за четыре года / Freepik

Мировые цены на продукты питания выросли в августе до самого высокого уровня с конца 2022 года. Эскалация геополитической напряженности и экстремальные погодные условия усугубляют беспокойство по поставкам из ключевых регионов-производителей.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Что происходит с ценами

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в августе цены выросли на все основные группы товаров, входящих в ее индекс. Сахар подорожал на 11,9%, пшеница – на 2,6%. При этом стоимость пшеницы в прошлом месяце была на 15% выше, чем год назад.

Как отмечают специалисты, рынки влияют на проблемы с поставками, военные действия в Черноморском регионе и погодные условия. В Украине, в частности, фермеры сталкиваются с трудностями при экспорте зерна.

Кроме того, в Европе урожай пострадал из-за волн жары. Поэтому странам региона может потребоваться больше импорта продовольствия, что усилит конкуренцию за поставки.

Зерна могут произвести меньше

На фоне неблагоприятных погодных условий и военных действий ФАО снизило прогноз мирового производства зерна в 2026 году до 2,98 млрд тонн. Это наибольшее годовое сокращение прогноза с 2018 года. Оценки производства кукурузы и риса также снизились.

В то же время, ожидаемый общий урожай зерновых остается вторым по объему за всю историю наблюдений.

Отдельный индекс Bloomberg, отслеживающий цены на 10 основных сельскохозяйственных товаров, в августе вырос более чем на 13%. Это самый большой месячный рост с июля 2012 года.

Аналитики отметили, что изменения мировых цен не означают мгновенного удорожания продуктов в магазинах. По их словам, влияние на розничные цены может оказаться с задержкой.

Ранее сообщалось, что мировые цены на сельскохозяйственную продукцию обновили двухлетний максимум: причиной стали блокада Ормузского пролива и аномальные погодные условия, давящие на аграрный сектор.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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