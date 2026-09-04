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Світові ціни на продукти зросли до максимуму з 2022 року: що дорожчає найбільше

продукти, супермаркет
Світові ціни на продукти зросли до максимуму за чотири роки / Freepik

Світові ціни на продукти харчування зросли у серпні до найвищого рівня з кінця 2022 року. Ескалація геополітичної напруженості та екстремальні погодні умови посилюють занепокоєння щодо постачань із ключових регіонів-виробників.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Що відбувається з цінами

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у серпні ціни зросли на всі основні групи товарів, які входять до її індексу. Цукор подорожчав на 11,9%, пшениця — на 2,6%. При цьому вартість пшениці минулого місяця була на 15% вищою, ніж рік тому.

Як зазначають фахівці, на ринки впливають проблеми з поставками, військові дії в Чорноморському регіоні та погодні умови. В Україні, зокрема, фермери стикаються з труднощами під час експорту зерна.

Крім того у Європі врожай постраждав через хвилі спеки. Через це країнам регіону може знадобитися більше імпорту продовольства, що посилить конкуренцію за поставки.

Зерна можуть виробити менше

На тлі несприятливих погодних у мов та військових дій ФАО знизила прогноз світового виробництва зерна у 2026 році до 2,98 млрд тонн. Це найбільше річне скорочення прогнозу з 2018 року. Оцінки виробництва кукурудзи та рису також зменшилися.

Водночас очікуваний загальний урожай зернових залишається другим за обсягом за всю історію спостережень.

Окремий індекс Bloomberg, який відстежує ціни на 10 основних сільськогосподарських товарів, у серпні зріс більш ніж на 13%. Це найбільше місячне зростання з липня 2012 року.

Аналітики зауважили, що зміни світових цін не означають миттєвого подорожчання продуктів у магазинах. За їх словами, вплив на роздрібні ціни може проявитися із затримкою.

Раніше повідомлялося, що світові ціни на сільськогосподарську продукцію оновили дворічний максимум: причиною стали блокада Ормузької протоки та аномальні погодні умови, що тиснуть на аграрний сектор.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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