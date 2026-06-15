Світові ціни на зерно та олію обвалилися через очікуване перемир'я США та Ірану

Світові ціни на зернові та олійні культури знизилися на тлі повідомлень про можливе розблокування Ормузької протоки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

США та Іран досягли попередньої угоди щодо припинення збройного конфлікту на Близькому Сході та відновлення судноплавства. Офіційне підписання документа заплановане на 19 червня у Швейцарії.

Ормузька протока є стратегічним логістичним вузлом для постачання палива та добрив. Зростання вартості цих ресурсів під час конфлікту підтримувало ціни на зернові та олійні культури.

Крім того, подорожчання енергоносіїв стимулювало попит на біопаливо з аграрної сировини, яке виглядало привабливішою альтернативою дорогим викопним видам палива.

Новини про деескалацію та уповільнення інфляції прискорили зниження котирувань, яке вже спостерігалося на ринках через високі світові запаси.

Під час торгів у понеділок ф'ючерси на кукурудзу та пшеницю в Чикаго впали приблизно на 0,7%.

Соєва олія, що є сировиною для біодизеля, втратила в ціні близько 1%, тоді як вартість соєвих бобів залишилася майже незмінною.

На біржі в Куала-Лумпурі ціни на пальмову олію знижувалися на 0,8%, проте згодом частково відіграли падіння.

Нагадаємо, світові ціни на сільськогосподарську продукцію оновили дворічний максимум: причиною стали блокада Ормузької протоки та аномальні погодні умови, що тиснуть на аграрний сектор.