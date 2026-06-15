Мировые цены на зерно и масло обрушились из-за ожидаемого перемирия США и Ирана

Мировые цены на зерновые и масличные культуры снизились на фоне сообщений о возможном разблокировании Ормузского пролива.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

США и Иран достигли предварительного соглашения о прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и возобновлении судоходства. Официальное подписание документа намечено на 19 июня в Швейцарии.

Ормузский пролив является стратегическим логистическим узлом для поставки топлива и удобрений. Рост стоимости этих ресурсов во время конфликта поддерживал цены на зерновые и масличные культуры.

Кроме того, подорожание энергоносителей стимулировало спрос на биотопливо из аграрного сырья, которое выглядело более привлекательной альтернативой дорогостоящим ископаемым видам топлива.

Новости о деэскалации и замедлении инфляции ускорили снижение котировок, которое уже наблюдалось на рынках из-за высоких мировых запасов.

В ходе торгов в понедельник фьючерсы на кукурузу и пшеницу в Чикаго упали примерно на 0,7%.

Соевое масло, являющееся сырьем для биодизеля, потеряло в цене около 1%, тогда как стоимость соевых бобов осталась почти неизменной.

На бирже в Куала-Лумпуре цены на пальмовое масло снижались на 0,8%, однако со временем частично отыграли падение.

Напомним, мировые цены на сельскохозяйственную продукцию обновили двухлетний максимум: причиной стали блокада Ормузского пролива и аномальные погодные условия, давящие на аграрный сектор.