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Мережа "Сирне королівство" закриває всі магазини в Україні: заява компанії

В Україні остаточно закривається «Сирне королівство»
В Україні остаточно закривається «Сирне королівство»

Мережа магазинів “Сирне королівство”, яка спеціалізується на продажі сирів з різних країн світу, оголосила про припинення своєї діяльності в Україні.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

"13 років ми служили вам та ділилися найкращими смаками. На жаль, ми змушені зупинити роботу магазинів", — йдеться в офіційному повідомленні на сайті мережі.

За роки повномасштабної війни мережа втратила близько 60% своїх магазинів. 

Суттєвого удару по бізнесу завдав російський обстріл у червні 2025 року, коли ворожі БПЛА типу "Шахед" повністю знищили київський офіс компанії — приміщення вигоріло вщент.

В офісі компанії тоді зазначали, що згоріли всі сервери з базами даних і документи, тому в роботі виникали "певні незручності", оскільки багато процесів довелося робити вручну.

На момент прийняття рішення про закриття мережа об'єднувала 48 команд та понад 250 працівників у різних регіонах країни.

Раніше популярна польська мережа одягу Sinsay ухвалила рішення призупинити роботу своїх магазинів у Запоріжжі на один місяць. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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