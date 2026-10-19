Ціни на сир в Україні зростають на тлі конкуренції з імпортом

За січень–вересень 2026 року імпорт твердих і напівтвердих сирів в Україну зріс на 36% порівняно з аналогічним періодом торік. Водночас скоротився експорт окремих категорій сирної продукції, а виробники зіткнулися зі зростанням витрат і посиленням конкуренції.

Як пише Dilo, про це інформує Інфагро.

Імпорт сирів продовжує зростати

Через посилення конкуренції українські виробники щомісяця недоотримували можливість реалізувати в середньому близько 500 тонн сиру.

Інші категорії сирної продукції також демонструють зростання імпорту. Зокрема, поставки білих сирів за січень–вересень збільшилися на 21%, а плавлених — на 10% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Вітчизняним виробникам не вдалося втримати свої позиції навіть у сегменті плавлених сирів, попри незначне збільшення споживання цієї продукції.

Учасники ринку розраховують, що в четвертому кварталі українські підприємства зможуть повернути частину внутрішнього ринку, яку раніше зайняли імпортери. Водночас можливості для такого відновлення обмежені необхідністю підвищувати ціни на тлі зростання витрат.

Ціни на сир в Україні підвищуються

У жовтні 2026 року виробники підвищили базові ціни на традиційні сири для дистриб’юторів.

Експортери також прагнуть переглянути ціни в бік збільшення. Однак можливості українських постачальників обмежує висока вартість їхньої продукції порівняно з європейськими та білоруськими аналогами.

Подальше подорожчання може ускладнити конкуренцію як на внутрішньому ринку, так і за кордоном. Крім того, вищі ціни здатні стримувати попит, що ускладнить нарощування продажів українських сирзаводів.

Експорт скорочується

Після двох років зростання експорт сирного продукту дещо зменшився. Ще суттєвіше скоротилися зовнішні поставки напівтвердих сирів - на 12%. Експорт плавлених сирів і сирних продуктів знизився на 19%.

У вересні 2026 року найбільшими напрямками експорту українського сиру та сирного продукту були Казахстан і Молдова. На них припадало відповідно 52% і 24% поставок.

Ще 6% експорту спрямували до Лівії, 4% - Азербайджану, 3% - до Грузії. На інші країни сукупно припало 10%.

Таким чином, значна частина українського експорту сирної продукції зосереджена на кількох ринках, що підвищує важливість збереження попиту та конкурентних цін на цих напрямках.

Перспективи ринку

Українські сировари завершили третій квартал 2026 року в умовах посилення конкуренції з імпортом, зростання виробничих витрат і скорочення експорту окремих категорій продукції.

У четвертому кварталі ключовим завданням для виробників стане відновлення частки внутрішнього ринку без надмірного підвищення цін. Водночас збереження конкурентоспроможності на зовнішніх ринках залежатиме від собівартості продукції, цінової політики та можливостей українських підприємств конкурувати з іноземними постачальниками.

Додатковими ризиками залишаються логістичні проблеми та перебої з електропостачанням, які можуть впливати на виробничі процеси й витрати підприємств.

Нагадаємо, мережа магазинів “Сирне королівство”, яка спеціалізується на продажі сирів з різних країн світу, оголосила про припинення своєї діяльності в Україні.