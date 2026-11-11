Український виробник крафтових напоїв зупинив роботу через атаку російських дронів

Виробничі потужності українського виробника крафтових міцних напоїв Entuziast зазнали руйнувань внаслідок атаки російських безпілотників. Компанія вимушено призупиняє роботу, проте планує відновитися та закликає підтримати бренд купівлею вцілілої продукції.

Як пише Dilo, про це повідомила команда бренду на своїй офіційній сторінці.

За словами представників компанії, під удар потрапило саме виробництво, де створювалися напої та розроблялися нові рецептури.

Наразі підприємство тимчасово зупиняє діяльність, оскільки терміни, необхідні для відбудови, ще невідомі.

"Ми ще не знаємо, скільки часу знадобиться на відновлення. Але знаємо точно: ми не хочемо, щоб на цьому історія Entuziast закінчилася. Адже Entuziast — це не лише стіни, обладнання чи пляшки. Це люди, які вірять у свою справу. І ми зробимо все можливе, щоб повернутися", — наголосили в компанії.

Попри руйнування цехів, виробнику вдалося врятувати частину готової продукції. У компанії зазначили, що зараз продажі напоїв, які залишилися на складах, стануть прямою фінансовою підтримкою для перезапуску бізнесу.

Про компанію

Бренд Entuziast спеціалізується на виготовленні крафтових міцних напоїв на основі меду та фруктів. Продукція компанії представлена у понад 140 торгових точках по всій Україні. За підсумками 2025 року виторг підприємства склав 1,03 млн грн, а чистий збиток — 302 тис. грн.

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки на Київ 2 червня повністю знищено виробничі потужності та склад готової продукції українського сімейного бренду лікерів Ruta. Російська ракета "Циркон" зруйнувала бізнес, у який засновники вклали всі свої заощадження.