RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,50

+0,09

EUR

51,08

+0,26

Готівковий курс:

USD

46,20

46,00

EUR

51,80

51,50

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Український виробник крафтових напоїв зупинив роботу через атаку російських дронів

Entuziast
Російська атака знищила українське крафтове виробництво/Entuziast

Виробничі потужності українського виробника крафтових міцних напоїв Entuziast зазнали руйнувань внаслідок атаки російських безпілотників. Компанія вимушено призупиняє роботу, проте планує відновитися та закликає підтримати бренд купівлею вцілілої продукції.

Як пише Dilo, про це повідомила команда бренду на своїй офіційній сторінці.

За словами представників компанії, під удар потрапило саме виробництво, де створювалися напої та розроблялися нові рецептури.

Наразі підприємство тимчасово зупиняє діяльність, оскільки терміни, необхідні для відбудови, ще невідомі.

"Ми ще не знаємо, скільки часу знадобиться на відновлення. Але знаємо точно: ми не хочемо, щоб на цьому історія Entuziast закінчилася. Адже Entuziast — це не лише стіни, обладнання чи пляшки. Це люди, які вірять у свою справу. І ми зробимо все можливе, щоб повернутися", — наголосили в компанії.

Попри руйнування цехів, виробнику вдалося врятувати частину готової продукції. У компанії зазначили, що зараз продажі напоїв, які залишилися на складах, стануть прямою фінансовою підтримкою для перезапуску бізнесу.

Про компанію

Бренд Entuziast спеціалізується на виготовленні крафтових міцних напоїв на основі меду та фруктів. Продукція компанії представлена у понад 140 торгових точках по всій Україні. За підсумками 2025 року виторг підприємства склав 1,03 млн грн, а чистий збиток — 302 тис. грн.

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки на Київ 2 червня повністю знищено виробничі потужності та склад готової продукції українського сімейного бренду лікерів Ruta. Російська ракета "Циркон" зруйнувала бізнес, у який засновники вклали всі свої заощадження.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності