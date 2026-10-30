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Внаслідок російського ракетного удару знищено магазин Rozetka у Києві (ФОТО)

атака
У Києві російським ударом знищено магазин Rozetka. Фото: threads.com/@rozetkaua

29 жовтня внаслідок російського ракетного удару було пошкоджено магазин компанії Rozetka, розташований біля ЖК "Комфорт Таун" у Києві. 

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

Там зауважили, що щойно співробітники матимуть безпечний і повноцінний доступ до приміщення, вони перемістять замовлення клієнтів до найближчого магазину Rozetka. Туди ж перенаправлять замовлення, які прямували до магазину біля «Комфорт Тауну».

Фото 2 — Внаслідок російського ракетного удару знищено магазин Rozetka у Києві (ФОТО)
Фото: threads.com/@rozetkaua

Представники компанії зв'яжуться з усіма клієнтами, яких торкнуться ці зміни, та нададуть усю потрібну інформацію щодо отримання замовлення.

Фото 3 — Внаслідок російського ракетного удару знищено магазин Rozetka у Києві (ФОТО)
Фото: threads.com/@rozetkaua

 "Російські атаки продовжують пошкоджувати міста, бізнес і звичне життя людей. Ми продовжуємо працювати, підтримувати одне одного й робити все можливе, щоб залишатися поруч з вами", — підкреслили в Rozetka.

Нагадаємо, у червні внаслідок чергової ракетної російської атаки було знищено одне з відділень компанії Rozetka у Києві.

Про Rozetka

Rozetka — одна з наймасштабніших e-commerce компаній України, яка була заснована у 2005 році Іриною та Владиславом Чечоткіними. У 2015 -му співвласником Rozetka став фонд Horizon Capital.

Сьогодні на Rozetka представлені мільйони товарів у різних категоріях. Замовлення доставляють по всій Україні завдяки власній логістиці та мережі пунктів видачі. Платформа стала однією з ключових для української електронної торгівлі.

У 2019 році компанія зробила ще один крок до створення власної екосистеми, запустивши платіжний сервіс RozetkaPay, який дозволяє користувачам швидко оплачувати покупки онлайн, а бізнесу — приймати платежі безпосередньо всередині платформи.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті онлайн-ритейлера, Rozetka має понад 540 магазинів у більш як 165 містах України. Кількість працівників перевищує 5000.

Компанія отримала 38,9 млн грн збитку у 2025 році, а її дохід майже не змінився — 30 млрд грн (+1% за рік). 

 5 серпня російська атака трьома балістичними ракетами знищила розподільчий складський комплекс Rozetka у Броварах. 

Зруйнований російською атакою розподільчий центр Rozetka в Броварах відкрили  у 2017 році. Він обробляв понад 100 тис. замовлень на день. За словами співвласників компанії Rozetka, після ураження він не підлягає відновленню.

Автор:
Світлана Манько

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