Ціна на золото в Україні — курс на 11 листопада

Станом на 11 листопада 2026 року ціна золота в Україні становить 5 929,87 гривні (131 доларів США) за грам. Вартість металу зросла на два долари порівняно з минулим днем.

Скільки коштує золото в Україні станом на 11 листопада

Як повідомляє Dilo, у середу, 11 листопада, Нацбанк встановив такі закупівельні ціни на золото:

Золото Ціна Банківський метал 5 929,87 гривні (131 доларів США) за грам Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості 5 912,08 гривні (130 долари США) за грам Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів 5 870,57 гривні (129 долари США) за грам

Динаміка цін на золото

Ціна на золото в Україні на початку листопада демонструє зниження порівняно з більшою частиною жовтня. Це зумовлено падінням світових котирувань на дорогоцінний метал, через що жовтень показав один із найгірших результатів для золота за тривалий час (падіння на світових ринках становило близько 3,7%).

У жовтні вартість грама чистого золота за курсом Національного банку України коливалася в діапазоні від 5 848,29 грн (мінімум місяця 26 жовтня) до 6 066,59 грн (пік 14 жовтня).

Станом на початок листопада офіційна облікова ціна впала до 183 039,35 грн за унцію, що становить близько 5 929,87 гривні за грам

Загалом спостерігається щоденне коливання цін на золото залежно від курсу валют та світової ціни за унцію.

За даними "Мінфіну", динаміка цін на золото виглядає наступним чином:

Світова ціна золота 5 листопада зросла до найвищого рівня з 20 жовтня та перевищила $4 120 за унцію. На ринок вплинули ослаблення долара США, зниження дохідності американських облігацій і падіння цін на нафту, яке послабило побоювання щодо інфляції.

Якщо ви плануєте купувати або продавати банківські метали чи вироби, уточнюйте актуальні котирування, оскільки ціни в комерційних банках і ломбардах можуть відрізнятися від офіційного курсу НБУ. Золоті вироби у ломбардах оцінюються значно дешевше за ринкову вартість металу.

Для золота 585 проби ціна в ломбардах України складає від 1 605 до 2 120 грн за грам, тоді як чистий метал 999 проби оцінюється до 5 800 грн за грам.

Прогноз

Цінами на золото рухає попит, який підігрівають невизначеність та геополітична турбулентність. Річ у тім, що банківські метали, зокрема золото, вважаються безпечними активами, "тихими гаванями", у яких інвестори перечікують нестабільні часи.

Девальвація гривні до долара за останній рік також вплинула на номінальне зростання ціни золота в національній валюті.

Попри нещодавнє зростання, вартість металу залишається майже на п'яту частину нижчою за рівні, що фіксувалися до початку війни з Іраном. Напруженість у регіоні залишається високою, адже угоди щодо відкриття Ормузької протоки досі не досягнуто, а напади на нафтопереробну інфраструктуру відновлюють тиск на ринок енергоносіїв.

На тлі зростання світових цін на золото українці теж активізували операції з дорогоцінним металом. У серпні зріс попит на золото, причому купівля фізичного металу стала найбільшою за останні п’ять місяців: