Цены на сыр в Украине могут вырасти из-за сокращения импорта

На украинском рынке сыров после продолжительного периода стабильности наметились изменения: импорт сокращается, а отечественные производители начали повышать цены и уменьшать количество акций. В результате в ближайшее время творог в розничной торговле может заметно подорожать.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Инфагро".

Одной из причин сокращения импорта стали риски безопасности. Из-за массированных обстрелов польские поставщики опасаются отправлять продукцию в Украину без предварительной оплаты, тогда как импортеры не спешат брать на себя дополнительные риски. Это может привести к снижению поставок.

Сокращение импорта создает дополнительные возможности для украинских сыроделов, которые могут частично занять нишу иностранной продукции. В то же время полностью заменить импорт будет сложно из-за отличий в ассортименте украинских и европейских сыров.

На фоне ожидаемого улучшения продаж некоторые крупные производители уже пересматривают цены в сторону повышения, а большинство компаний сокращает количество акционных предложений.

Однако удорожание может ударить по спросу. Полутвердый сыр для части покупателей рискует превратиться из повседневного продукта в товар, который будут покупать реже. Это может вынудить производителей пересмотреть планы наращивания выпуска осенью.

По итогам трех кварталов общее производство сычужных сыров оставалось близким к прошлогоднему уровню. В то же время стабильность обеспечила преимущественно увеличение выпуска белых сыров, в то время как производство полутвердых продолжило сокращаться.

Производство плавленых сыров и творожных продуктов также остается примерно на уровне прошлого года. Выпуск полутвердых творожных продуктов несколько возрос, однако темпы роста остаются незначительными.

Напомним, ранее сообщалось, что за первое полугодие импорт твердых и полужестких сыров в Украину вырос на 27%, а доля иностранной продукции в этом сегменте превысила треть продаж. Из-за более дешевого европейского сыра украинские производители были вынуждены активнее использовать скидки, теряя доходность.