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Часть отсрочок в "Резерве+" станет недоступной на несколько дней

Военный учет онлайн
Часть отсрочок в "Резерве+" станет недоступной на несколько дней / Минобороны

С 14:30 2 октября в "Резерве+" на несколько суток станет недоступным оформление отсрочок, связанных с инвалидностью. Ограничения будут касаться отсрочок по собственной инвалидности, а также инвалидности детей или родителей. Возобновить работу услуг планируется ориентировочно 4 октября после 16:00.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минобороны.

Временные ограничения связаны с плановыми техническими работами в системах Минсоцполитики.

В Минобороны подчеркнули, что повторный вход в "Резерв+" не возобновит доступ к услугам во время технических работ. Поэтому пользователям советуют не выходить из своего аккаунта для повторной авторизации.

Если информация об инвалидности или уже оформленной отсрочке отображается в электронном военно-учетном документе, она сохранится.

О возобновлении работы сервиса Минобороны уведомит отдельно. Предварительно услуги должны снова заработать 4 октября после 16:00.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Резерв+" уже временно приостанавливали сервисы, связанные с инвалидностью из- за проблем с обменом данными между государственными реестрами.

Автор:
Татьяна Гойденко

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