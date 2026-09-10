Учителям упростили оформление отсрочки: теперь все можно сделать в "Резерв+"

Учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений теперь могут подать запрос на отсрочку от мобилизации через "Резерв+". Собирать документы и обращаться в ЦНАП для этого не нужно.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Шаг за шагом цифровизируем процессы, чтобы уменьшить бюрократию, человеческий фактор и излишнюю нагрузку на ТЦК и СП", - отметил замминистра Мстислав Баник.

Кто может оформить отсрочку

"Резерв+" автоматически проверяет данные в Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента (АИКОМ) и Пенсионном фонде Украины.

Для оформления отсрочки нужно, чтобы:

учебное заведение было указано в АИКОМ как основное место работы;

педагогическая нагрузка составляла не менее 0,75 ставки;

должность относилась к категории педагогических работников заведения общего среднего образования;

код ЕГРПОУ работодателя в АИКОМ совпадал с данными ПФУ.

Поэтому информация о месте работы, должности, погрузке, ФИО, дате рождения и РНОКПП должна быть актуальной.

Как подать запрос

Чтобы подать запрос в "Резерв+" нужно:

открыть "Сервисы" → "Запрос на отсрочку";

выбрать категорию "Учителя и другие педагогические работники заведений общего среднего образования";

проверить данные;

подтвердить их и подать запрос.

Загружать справки или другие документы не следует. После проверки в приложении появится уведомление, а оформленная отсрочка отображается в электронном военно-учетном документе.

Если отсрочку не удалось оформить

Если отсрочку не удалось оформить, необходимо проверить данные в АИКОМ. Для этого следует обратиться в администрацию школы или ответственного работника. Если проблема связана с информацией об основном месте работы в ПФУ — в отдел кадров или бухгалтерию.

Кроме того, если в "Резерве+" указано неактуальное место работы, исправление можно подать через "Сервисы" → "Исправить данные онлайн" → "Неактуальное место работы". После обновления информации запрос на отсрочку необходимо подать повторно.

Напомним, в Украине определен перечень категорий граждан, для которых отсрочка от мобилизации в системе "Резерв+" продолжается автоматически. Речь идет о 22 социальных и профессиональных группах, для которых повторное подтверждение права на отсрочку не требуется при сохранении оснований.