UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,65

+0,18

EUR

51,99

+0,35

Наличный курс:

USD

44,78

44,65

EUR

52,19

51,96

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Учителям упростили оформление отсрочки: теперь все можно сделать в "Резерв+"

резерв+, отсрочка
Учителя могут оформить отсрочку в "Резерв+" / Минобороны

Учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений теперь могут подать запрос на отсрочку от мобилизации через "Резерв+". Собирать документы и обращаться в ЦНАП для этого не нужно.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Шаг за шагом цифровизируем процессы, чтобы уменьшить бюрократию, человеческий фактор и излишнюю нагрузку на ТЦК и СП", - отметил замминистра Мстислав Баник.

Кто может оформить отсрочку

"Резерв+" автоматически проверяет данные в Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента (АИКОМ) и Пенсионном фонде Украины.

Для оформления отсрочки нужно, чтобы:

  • учебное заведение было указано в АИКОМ как основное место работы;
  • педагогическая нагрузка составляла не менее 0,75 ставки;
  • должность относилась к категории педагогических работников заведения общего среднего образования;
  • код ЕГРПОУ работодателя в АИКОМ совпадал с данными ПФУ.

Поэтому информация о месте работы, должности, погрузке, ФИО, дате рождения и РНОКПП должна быть актуальной.

Как подать запрос

Чтобы подать запрос в "Резерв+" нужно:

  • открыть "Сервисы" → "Запрос на отсрочку";
  • выбрать категорию "Учителя и другие педагогические работники заведений общего среднего образования";
  • проверить данные;
  • подтвердить их и подать запрос.

Загружать справки или другие документы не следует. После проверки в приложении появится уведомление, а оформленная отсрочка отображается в электронном военно-учетном документе.

Если отсрочку не удалось оформить

Если отсрочку не удалось оформить, необходимо проверить данные в АИКОМ. Для этого следует обратиться в администрацию школы или ответственного работника. Если проблема связана с информацией об основном месте работы в ПФУ — в отдел кадров или бухгалтерию.

Кроме того, если в "Резерве+" указано неактуальное место работы, исправление можно подать через "Сервисы" → "Исправить данные онлайн" → "Неактуальное место работы". После обновления информации запрос на отсрочку необходимо подать повторно.

Напомним, в Украине определен перечень категорий граждан, для которых отсрочка от мобилизации в системе "Резерв+" продолжается автоматически. Речь идет о 22 социальных и профессиональных группах, для которых повторное подтверждение права на отсрочку не требуется при сохранении оснований.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности