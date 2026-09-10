RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,65

+0,18

EUR

51,99

+0,35

Готівковий курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,20

52,00

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Учителям спростили оформлення відстрочки: тепер усе можна зробити в "Резерв+"

резерв+, відстрочка
Учителі можуть оформити відстрочку в "Резерв+" / Міноборони

Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти тепер можуть подати запит на відстрочку від мобілізації через "Резерв+". Збирати документи та звертатися до ЦНАП для цього не потрібно.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Крок за кроком цифровізуємо процеси, щоб зменшити бюрократію, людський фактор і зайве навантаження на ТЦК та СП", — зазначив заступник міністра Мстислав Банік.

Хто може оформити відстрочку

"Резерв+" автоматично перевіряє дані в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту (АІКОМ) та Пенсійному фонді України.

Для оформлення відстрочки потрібно, щоб:

  • заклад освіти був зазначений в АІКОМ як основне місце роботи; 
  • педагогічне навантаження становило не менше 0,75 ставки; 
  • посада належала до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти; 
  • код ЄДРПОУ роботодавця в АІКОМ збігався з даними ПФУ.

Тому інформація про місце роботи, посаду, навантаження, ПІБ, дату народження та РНОКПП має бути актуальною.

Як подати запит

Щоб подати запит у "Резерв+" потрібно:

  • відкрити "Сервіси" → "Запит на відстрочку"; 
  • вибрати категорію "Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти"; 
  • перевірити дані; 
  • підтвердити їх і подати запит.

Завантажувати довідки чи інші документи не треба. Після перевірки в застосунку з'явиться сповіщення, а оформлена відстрочка відображатиметься в електронному військово-обліковому документі.

Якщо відстрочку не вдалося оформити

Якщо відстрочку не вдалося оформити, потрібно перевірити дані в АІКОМ. Для цього слід звернутися до адміністрації школи або відповідального працівника. Якщо проблема пов'язана з інформацією про основне місце роботи в ПФУ — до відділу кадрів або бухгалтерії.

Крім того, якщо в "Резерв+" вказане неактуальне місце роботи, виправлення можна подати через "Сервіси" → "Виправити дані онлайн" → "Неактуальне місце роботи". Після оновлення інформації запит на відстрочку потрібно подати повторно.

Нагадаємо, в Україні визначено перелік категорій громадян, для яких відстрочка від мобілізації в системі "Резерв+" продовжується автоматично. Йдеться про 22 соціальні та професійні групи, для яких повторне підтвердження права на відстрочку не потрібне за умови збереження підстав.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності