Учителям спростили оформлення відстрочки: тепер усе можна зробити в "Резерв+"

Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти тепер можуть подати запит на відстрочку від мобілізації через "Резерв+". Збирати документи та звертатися до ЦНАП для цього не потрібно.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Крок за кроком цифровізуємо процеси, щоб зменшити бюрократію, людський фактор і зайве навантаження на ТЦК та СП", — зазначив заступник міністра Мстислав Банік.

Хто може оформити відстрочку

"Резерв+" автоматично перевіряє дані в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту (АІКОМ) та Пенсійному фонді України.

Для оформлення відстрочки потрібно, щоб:

заклад освіти був зазначений в АІКОМ як основне місце роботи;

педагогічне навантаження становило не менше 0,75 ставки;

посада належала до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти;

код ЄДРПОУ роботодавця в АІКОМ збігався з даними ПФУ.

Тому інформація про місце роботи, посаду, навантаження, ПІБ, дату народження та РНОКПП має бути актуальною.

Як подати запит

Щоб подати запит у "Резерв+" потрібно:

відкрити "Сервіси" → "Запит на відстрочку";

вибрати категорію "Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти";

перевірити дані;

підтвердити їх і подати запит.

Завантажувати довідки чи інші документи не треба. Після перевірки в застосунку з'явиться сповіщення, а оформлена відстрочка відображатиметься в електронному військово-обліковому документі.

Якщо відстрочку не вдалося оформити

Якщо відстрочку не вдалося оформити, потрібно перевірити дані в АІКОМ. Для цього слід звернутися до адміністрації школи або відповідального працівника. Якщо проблема пов'язана з інформацією про основне місце роботи в ПФУ — до відділу кадрів або бухгалтерії.

Крім того, якщо в "Резерв+" вказане неактуальне місце роботи, виправлення можна подати через "Сервіси" → "Виправити дані онлайн" → "Неактуальне місце роботи". Після оновлення інформації запит на відстрочку потрібно подати повторно.

Нагадаємо, в Україні визначено перелік категорій громадян, для яких відстрочка від мобілізації в системі "Резерв+" продовжується автоматично. Йдеться про 22 соціальні та професійні групи, для яких повторне підтвердження права на відстрочку не потрібне за умови збереження підстав.