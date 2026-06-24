В "Резерв+" временно не работают некоторые услуги из-за сбоев в обмене данными

В приложении Резерв+ временно приостановили работу ряда сервисов, связанных с подтверждением данных об инвалидности. Ограничения были введены из-за некорректной работы государственных реестров социальной сферы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Отсрочка по инвалидности в "Резерв+"

Такое решение было принято для того, чтобы избежать ошибок при проработке заявлений, вызванных некорректным взаимодействием с реестрами социальной сферы. По причине технических ограничений пользователи могут временно столкнуться с недоступностью ряда функций.

В частности, пока могут не работать подача заявления на отсрочку от мобилизации по основанию инвалидности, обновление данных об инвалидности в онлайн-режиме, а также проверка соответствующей информации операторами территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В то же время, в "Резерв+" отмечают, что технические трудности не влияют на уже оформленные отсрочки и не лишают граждан права на их получение при наличии законных оснований.

После восстановления стабильного обмена данными между государственными системами все сервисы снова станут доступны. О возобновлении их работы пользователей информируют дополнительно.

Добавим, в прошлом году у "Резерв+" появилась новая функция: теперь можно оформить отсрочку от мобилизации для тех, у кого один из супругов имеет инвалидность I или II группы.