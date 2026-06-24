У "Резерв+" тимчасово не працюють деякі послуги через збої в обміні даними

У застосунку “Резерв+” тимчасово призупинили роботу низки сервісів, пов’язаних із підтвердженням даних про інвалідність. Обмеження запровадили через некоректну роботу державних реєстрів соціальної сфери.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Відстрочка за інвалідністю в "Резерв+"

Таке рішення ухвалили для того, щоб уникнути помилок під час опрацювання заяв, спричинених некоректною взаємодією з реєстрами соціальної сфери. Через технічні обмеження користувачі можуть тимчасово зіткнутися з недоступністю низки функцій.

Зокрема, наразі можуть не працювати подання заяви на відстрочку від мобілізації за підставою інвалідності, оновлення даних про інвалідність в онлайн-режимі, а також перевірка відповідної інформації операторами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Водночас у "Резерв+" наголошують, що технічні труднощі не впливають на вже оформлені відстрочки та не позбавляють громадян права на їх отримання за наявності законних підстав.

Після відновлення стабільного обміну даними між державними системами всі сервіси знову стануть доступними. Про відновлення їхньої роботи користувачів поінформують додатково.

Додамо, у минулому році в “Резерв+” з'явилася нова функція: тепер можна оформити відстрочку від мобілізації для тих, у кого один із подружжя має інвалідність I або II групи.