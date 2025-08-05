"Резерв+" спростив процедуру: як оформити відстрочку, якщо чоловік чи дружина мають інвалідність

В оновленому застосунку “Резерв+” з'явилася нова функція: тепер можна оформити відстрочку від мобілізації для тих, у кого один із подружжя має інвалідність I або II групи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як оформити відстрочку в "Резерв+" для догляду за особою з інвалідністю

Для оформлення відстрочки через застосунок "Резерв+" необхідно, щоб інформація про інвалідність одного з подружжя була внесена до відповідних державних реєстрів (Єдиної інформаційної системи соціальної сфери або Пенсійного фонду), а також необхідно мати запис про шлюб в Державному реєстрі актів цивільного стану.

Процедура оформлення відстрочки:

На головному екрані застосунку натисніть на три крапки. Оберіть опцію "Подати запит на відстрочку". Виберіть відповідну категорію відстрочки.

Після цих кроків користувач отримає сповіщення про результат.

Відстрочки в "Резерв+"

В Міноборони нагадали, що сервіс оформлення відстрочок запрацював у листопаді минулого року. Зараз 40% від усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.

Запуск сервісу реалізовано Міністерством оборони України у співпраці з Міністерством соціальної політики, сімʼї та єдності, Міністерством юстиції та Пенсійним фондом України за підтримки Федерального міністерства оборони Німеччини та Офісу ефективного регулювання BRDO. А також за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що впроваджує Академія електронного управління (Естонія).

Нагадаємо, у мобільному застосунку "Резерв+" з’явилися два нових сервіси – відображення даних про інвалідність в електронному військовому документі та можливість зберігати його попередню версію під час оновлення.

Раніше повідомлялось, що наприкінці червня 2025 року через мобільний застосунок "Резерв+" можна буде сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку.