- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"Резерв+" спростив процедуру: як оформити відстрочку, якщо чоловік чи дружина мають інвалідність
В оновленому застосунку “Резерв+” з'явилася нова функція: тепер можна оформити відстрочку від мобілізації для тих, у кого один із подружжя має інвалідність I або II групи.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Як оформити відстрочку в "Резерв+" для догляду за особою з інвалідністю
Для оформлення відстрочки через застосунок "Резерв+" необхідно, щоб інформація про інвалідність одного з подружжя була внесена до відповідних державних реєстрів (Єдиної інформаційної системи соціальної сфери або Пенсійного фонду), а також необхідно мати запис про шлюб в Державному реєстрі актів цивільного стану.
Процедура оформлення відстрочки:
- На головному екрані застосунку натисніть на три крапки.
- Оберіть опцію "Подати запит на відстрочку".
- Виберіть відповідну категорію відстрочки.
Після цих кроків користувач отримає сповіщення про результат.
Відстрочки в "Резерв+"
В Міноборони нагадали, що сервіс оформлення відстрочок запрацював у листопаді минулого року. Зараз 40% від усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.
Запуск сервісу реалізовано Міністерством оборони України у співпраці з Міністерством соціальної політики, сімʼї та єдності, Міністерством юстиції та Пенсійним фондом України за підтримки Федерального міністерства оборони Німеччини та Офісу ефективного регулювання BRDO. А також за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що впроваджує Академія електронного управління (Естонія).
Нагадаємо, у мобільному застосунку "Резерв+" з’явилися два нових сервіси – відображення даних про інвалідність в електронному військовому документі та можливість зберігати його попередню версію під час оновлення.
Раніше повідомлялось, що наприкінці червня 2025 року через мобільний застосунок "Резерв+" можна буде сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку.