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Частина відстрочок у "Резерв+" стане недоступною на кілька днів
З 14:30 2 жовтня у "Резерв+" на кілька діб стане недоступним оформлення відстрочок, пов’язаних з інвалідністю. Обмеження стосуватимуться відстрочок через власну інвалідність, а також інвалідність дітей або батьків. Відновити роботу послуг планують орієнтовно 4 жовтня після 16:00.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міноборони.
Тимчасові обмеження пов’язані з плановими технічними роботами в системах Мінсоцполітики.
У Міноборони наголосили, що повторний вхід у "Резерв+" не відновить доступ до послуг під час технічних робіт. Тому користувачам радять не виходити зі свого акаунта для повторної авторизації.
Якщо інформація про інвалідність або вже оформлену відстрочку відображається в електронному військово-обліковому документі, вона збережеться.
Про відновлення роботи сервісу Міноборони повідомить окремо. Попередньо послуги мають знову запрацювати 4 жовтня після 16:00.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в "Резерв+" уже тимчасово призупиняли сервіси, пов’язані з інвалідністю через проблеми з обміном даними між державними реєстрами.