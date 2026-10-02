Частина відстрочок у "Резерв+" стане недоступною на кілька днів

З 14:30 2 жовтня у "Резерв+" на кілька діб стане недоступним оформлення відстрочок, пов’язаних з інвалідністю. Обмеження стосуватимуться відстрочок через власну інвалідність, а також інвалідність дітей або батьків. Відновити роботу послуг планують орієнтовно 4 жовтня після 16:00.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міноборони.

Тимчасові обмеження пов’язані з плановими технічними роботами в системах Мінсоцполітики.

У Міноборони наголосили, що повторний вхід у "Резерв+" не відновить доступ до послуг під час технічних робіт. Тому користувачам радять не виходити зі свого акаунта для повторної авторизації.

Якщо інформація про інвалідність або вже оформлену відстрочку відображається в електронному військово-обліковому документі, вона збережеться.

Про відновлення роботи сервісу Міноборони повідомить окремо. Попередньо послуги мають знову запрацювати 4 жовтня після 16:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в "Резерв+" уже тимчасово призупиняли сервіси, пов’язані з інвалідністю через проблеми з обміном даними між державними реєстрами.