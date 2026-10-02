МВФ планує об’єднати другий і третій перегляди програми України

Міжнародний валютний фонд планує до грудня винести на розгляд ради виконавчих директорів об’єднаний другий і третій перегляди програми розширеного фінансування EFF для України. Однак рішення залежатиме від того, чи отримає Україна достатні та надійні гарантії фінансування для покриття прогнозованого дефіциту коштів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

"Команда працює над тим, щоб винести питання про об'єднаний другий і третій перегляд програми на розгляд виконавчої ради до грудня", – сказала речниця МВФ Джулія Козак.

За її словами, винесення питання на розгляд ради директорів залежить від отримання достатніх і надійних гарантій фінансування на умовах, сумісних із забезпеченням боргової стійкості України.

У МВФ наразі не називають конкретного розміру дефіциту фінансування після 2026 року. Він залежатиме від перебігу війни, проведення реформ, економічної ситуації та подальшої підтримки міжнародних партнерів.

Міністр фінансів Сергій Марченко раніше повідомляв, що місія МВФ з перегляду програми EFF очікується у листопаді. До цього часу Україна розраховує підтвердити джерела $52,6 млрд зовнішнього фінансування держбюджету на 2027 рік.

Наразі близько $32,6 млрд із цієї суми ще потребують підтвердження. У Києві розраховують, що ЄС покриє дві третини потреб України у зовнішньому фінансуванні, що може додати приблизно $17,5 млрд підтверджених коштів.

Ще близько $15 млрд уряд розраховує залучити за рахунок двостороннього фінансування, гарантій та програм міжнародних фінансових організацій. Також розглядаються можливості збільшення фінансування за рахунок заморожених російських активів, однак готових рішень наразі немає.

Нова чотирирічна програма EFF обсягом $8,1 млрд була схвалена у лютому 2026 року. У липні МВФ завершив перший перегляд та виділив Україні близько $690 млн, після чого загальний обсяг отриманого фінансування за програмою зріс до $2,2 млрд.

За результатами другого перегляду Україна може отримати близько $700 млн, а третього – ще приблизно $950 млн. Таким чином, успішне завершення двох переглядів може відкрити доступ загалом до близько $1,65 млрд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до приїзду місії МВФ у листопаді Україні необхідно підтвердити $32,6 млрд фінансування з необхідних $52,6 млрд зовнішніх надходжень до державного бюджету у 2027 році.