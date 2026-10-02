На стратегічній трасі Дніпро - Решетилівка усувають небезпечні ділянки: що змінять для водіїв

На автодорозі Н-31 Дніпро -Царичанка - Кобеляки - Решетилівка розпочали роботи з усунення недоліків на розворотних кільцях на 9-му та 11-му кілометрах.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

На Н-31 усувають небезпечні ділянки

Ці ділянки становили підвищену небезпеку для водіїв через перетин транспортних потоків під час розвороту. На них регулярно траплялися дорожньо-транспортні пригоди. На проблемні місця також неодноразово звертали увагу водії та місцеві жителі.

За дорученням голови Агентства відновлення Івана Федорова рішення щодо цих ділянок переглянули, після чого Служба відновлення розпочала необхідні роботи.

Очікується, що після завершення робіт водіям буде простіше здійснювати розворот, а кількість небезпечних маневрів і конфліктних ситуацій на цих ділянках зменшиться.

Траса Н-31 має важливе логістичне значення для регіону та забезпечує близько 40% прифронтової логістики. Тому надійність маршруту й безперебійний рух набувають особливого значення напередодні зимового періоду.

Роботи на розворотних кільцях мають покращити організацію руху та знизити ризики для водіїв. Водночас безпека дорожньої інфраструктури залежить не лише від стану дорожнього покриття, а й від правильної організації руху.

Нагадаємо, на Львівщині триває реконструкція 62-кілометрової ділянки траси М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська, що веде до кордону з Польщею. Наразі виконано понад 60% запланованих робіт, зокрема відновлено дев’ять із 13 мостів.