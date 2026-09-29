Нові мости, освітлення та велодоріжка: як оновлюють трасу Львів - Рава-Руська

На Львівщині триває реконструкція 62-кілометрової ділянки траси М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська, що веде до кордону з Польщею. Наразі виконано понад 60% запланованих робіт, зокрема відновлено дев’ять із 13 мостів.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

На Львівщині оновлюють трасу М-09

Загальний рівень виконання робіт перевищив 60%.

Проєкт реалізують у межах Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Окрім оновлення дорожнього покриття, передбачено відновлення 13 мостів.

Львів - Жовква

На ділянці протяжністю 27,6 км роботи виконані на 60,5%.

Із семи мостів чотири вже відновили, ще на трьох тривають роботи. Нижній та середній шари дорожнього покриття влаштовані на 91% ділянки, верхній — на 74%.

Жовква - Рава-Руська

На 34,5-кілометровій ділянці виконано 61,5% робіт.

Із шести мостів п’ять уже відремонтовані та відкриті для руху. Нижній шар дорожнього покриття виконано на 93%, середній - на 82%, верхній - на 64%.

Що ще передбачає реконструкція

На трасі також облаштовують інфраструктуру для підвищення безпеки руху. Зокрема, встановлюють освітлення та бар’єрне огородження, наносять дорожню розмітку, облаштовують острівці безпеки, пішохідні переходи й тротуари.

Крім того, передбачено будівництво велосипедної доріжки.

Після завершення реконструкції траса має стати безпечнішою та зручнішою для руху, а також збільшити пропускну спроможність міжнародного транспортного коридору. Очікується, що оновлення дороги сприятиме скороченню часу перевезення вантажів до кордону з ЄС.

Нагадаємо, У Дніпропетровській області у 2026 році відновили будівництво автомобільної дороги Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка. Наразі роботи тривають на ділянці протяжністю 29,5 км: дорожники виконують земляні роботи, облаштовують основу та нижні шари покриття, водовідведення й штучні споруди.