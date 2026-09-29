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Кабмін спрямував понад 518 млн грн на захист державних інформаційних систем
Уряд виділив 518,3 млн грн із резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів.
Як пише Dilo, про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький.
Уряд посилює цифровий захист держави
Фінансування використають для створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, а також хмарної інфраструктури.
Крім того, за ці кошти придбають серверне обладнання, програмне забезпечення, системи резервного копіювання та відновлення даних.
Резервна інфраструктура має забезпечити швидше відновлення роботи державних інформаційних систем і цифрових сервісів у разі їх пошкодження через обстріли або кібератаки.
Уряд зазначає, що рішення має забезпечити готовність державних систем до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема найбільш критичних.
Росія пошкодила важливі дата-центри у Києві
Внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів.
Український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ. Компанія наразі не може назвати навіть орієнтовні строки відновлення роботи.
Атака, через яку постраждав дата-центр із потужностями MiroHost, зачепила й інших гравців ринку хостингу та зв'язку в столиці. Внаслідок російської атаки в Києві постраждав дата-центр, через що проблеми з інтернетом виникли одразу в кількох провайдерів. Про перебої повідомили одразу декілька компаній, зокрема хостинг-провайдер Cityhost, у якого в одному з київських дата-центрів знищено частину обладнання, і команда розгортає резервні копії на серверах за кордоном.
Про пошкодження інфраструктури заявили провайдери "Домонет", Kievnet та Faust.
Також інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку.
Під час чергової атаки росіян 25 вересня було пошкоджено дата-центр провідної української телекомунікаційної компанії Datagroup.
У компанії наголосили, що усі клієнтські дані повністю збережені, загрози для них немає. Завдяки завчасно створеному резервуванню інфраструктури сервіси компанії продовжують працювати у штатному режимі з резервних майданчиків.
Унаслідок подвійної російської атаки по Києву було повністю знищено обладнання головного технічного вузла телекомунікаційного оператора “Омега Телеком”.
Раніше Національна комісія електронних комунікацій (НКЕК) попередила, що в Україні можливі тимчасові перебої з інтернетом та мобільним зв'язком через те, що Росія почала завдавати ударів по телекомунікаційній інфраструктурі.