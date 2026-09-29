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Новини
Дата публікації

Кабмін спрямував понад 518 млн грн на захист державних інформаційних систем

інтернет
Держава посилить резервні інформаційні системи / Depositphotos

Уряд виділив 518,3 млн грн із резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів.

Як пише Dilo, про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Уряд посилює цифровий захист держави

Фінансування використають для створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, а також хмарної інфраструктури.

Крім того, за ці кошти придбають серверне обладнання, програмне забезпечення, системи резервного копіювання та відновлення даних.

Резервна інфраструктура має забезпечити швидше відновлення роботи державних інформаційних систем і цифрових сервісів у разі їх пошкодження через обстріли або кібератаки.

Уряд зазначає, що рішення має забезпечити готовність державних систем до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема найбільш критичних.

Росія пошкодила важливі дата-центри у Києві

Внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів

Український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ. Компанія наразі не може назвати навіть орієнтовні строки відновлення роботи.

Атака, через яку постраждав дата-центр із потужностями MiroHost, зачепила й інших гравців ринку хостингу та зв'язку в столиці. Внаслідок російської атаки в Києві постраждав дата-центр, через що проблеми з інтернетом виникли одразу в кількох провайдерів. Про перебої повідомили одразу декілька компаній, зокрема хостинг-провайдер Cityhost, у якого в одному з київських дата-центрів знищено частину обладнання, і команда розгортає резервні копії на серверах за кордоном.

Про пошкодження інфраструктури заявили провайдери "Домонет",  Kievnet  та Faust.

Також інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку.

Під час чергової атаки росіян 25 вересня було пошкоджено дата-центр провідної української телекомунікаційної компанії Datagroup. 

У компанії наголосили, що усі клієнтські дані повністю збережені, загрози для них немає. Завдяки завчасно створеному резервуванню інфраструктури сервіси компанії продовжують працювати у штатному режимі з резервних майданчиків.

Унаслідок подвійної російської атаки по Києву було повністю знищено обладнання головного технічного вузла телекомунікаційного оператора “Омега Телеком”.

Раніше Національна комісія електронних комунікацій (НКЕК) попередила, що в Україні можливі тимчасові перебої з інтернетом та мобільним зв'язком через те, що Росія почала завдавати ударів по телекомунікаційній інфраструктурі.

Автор:
Ольга Опенько

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