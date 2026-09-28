Російська атака пошкодила офіс "Опендатаботу" у Дніпрі

Росія атакувала офіс “Опендатаботу" у Дніпрі. Постраждалих немає, а сервіси компанії продовжують працювати у штатному режимі.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба компанії.



"Опендатабот" повідомив про атаку

Російська атака сьогодні, 28 вересня, зачепила офіс сервісу "Опендатабот" у Дніпрі.

У компанії зазначили, що атака не вплинула на роботу сервісів. Автоматизовані системи та інші технологічні рішення продовжують працювати у штатному режимі.

В "Опендатаботі" повідомили, що додаткові подробиці та офіційні коментарі нададуть після отримання інформації з офіційних джерел.

Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки було пошкоджено приміщення дата-центру Cosmonova. Клієнтські дані вдалося зберегти.