Україна переорієнтувала експорт шротів і олії на західні залізничні переходи

Україна у вересні збільшила залізничний експорт макухи та шротів на 68% порівняно з минулим роком — до 136 тис. тонн. При цьому 94% цих вантажів спрямували через західні прикордонні переходи.

Про це інформує Dilo з посиланням на RAIL.insider.

Порівняно із серпнем обсяг експорту макухи та шротів залізницею збільшився на 10,3%.

Схожа тенденція спостерігається з рослинною олією. У вересні залізницею експортували 94,5 тис. тонн — на 11,2% більше, ніж у серпні, та майже на 53% більше у річному вимірі.

Через західні прикордонні переходи пройшло 92% залізничного експорту олії. Порівняно з попереднім місяцем обсяг перевезень цим напрямком зріс на 27,6%.

Таким чином, для продуктів переробки олійних культур західний кордон став основним залізничним маршрутом експорту у вересні.

Нагадаємо, на початку вересня тенденція вже була помітною: за перші дев'ять днів Україна вивезла залізницею майже 45 тис. тонн макухи та шротів, причому 85% вантажів тоді прямували через західні прикордонні переходи.