RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,84

--0,13

EUR

51,14

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,70

51,45

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Україна переорієнтувала експорт шротів і олії на західні залізничні переходи

вантажні вагони
Україна переорієнтувала експорт шротів / Shutterstock

Україна у вересні збільшила залізничний експорт макухи та шротів на 68% порівняно з минулим роком — до 136 тис. тонн. При цьому 94% цих вантажів спрямували через західні прикордонні переходи.

Про це інформує Dilo з посиланням на RAIL.insider.

Порівняно із серпнем обсяг експорту макухи та шротів залізницею збільшився на 10,3%.

Схожа тенденція спостерігається з рослинною олією. У вересні залізницею експортували 94,5 тис. тонн — на 11,2% більше, ніж у серпні, та майже на 53% більше у річному вимірі.

Через західні прикордонні переходи пройшло 92% залізничного експорту олії. Порівняно з попереднім місяцем обсяг перевезень цим напрямком зріс на 27,6%.

Таким чином, для продуктів переробки олійних культур західний кордон став основним залізничним маршрутом експорту у вересні.

Нагадаємо, на початку вересня тенденція вже була помітною: за перші дев'ять днів Україна вивезла залізницею майже 45 тис. тонн макухи та шротів, причому 85% вантажів тоді прямували через західні прикордонні переходи.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності