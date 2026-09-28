Ціна на газ для населення: уряд зберіг пільгові тарифи до 31 березня

Уряд продовжив дію чинних пільгових цін на газ для населення та виробників тепла до 31 березня. Рішення фактично забезпечує збереження нинішніх цінових умов до кінця опалювального сезону.

Як пише Dilo, про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Пільгові ціни на газ для населення

Рішення ухвалили в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Верховною Радою на період воєнного стану. В уряді також зазначили, що під час ухвалення рішення враховували складну соціально-економічну ситуацію в країні.

Водночас Україна в межах виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами працює над реформуванням тарифної політики. Йдеться, зокрема, про запровадження більш прозорої та обґрунтованої системи тарифоутворення.

Паралельно уряд планує розширювати адресну допомогу домогосподарствам, які найбільше її потребують. Такий підхід має поєднати поступове вдосконалення тарифної системи із соціальною підтримкою населення.

Ситуація з газом в Україні

Україна змушена збільшити імпорт газу після того, як Росія пошкодила її газовидобувну інфраструктуру, та вже у березні почала закачувати газ до підземних сховищ, готуючись до наступного опалювального сезону.

В Міненерго заявляли, що мають намір розпочати опалювальний сезон 2026-2027 рр. із запасами газу щонайменше 13 млрд кубометрів — приблизно стільки ж, скільки у попередньому сезоні.