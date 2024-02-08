Кличко озвучил новые сроки возобновления движения по поврежденному участку метро

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что движение метрополитена на поврежденном участке между станциями "Демеевская" и "Лыбидская", возобновят до конца лета 2024 года.

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Об этом мэр столицы заявил в эфире телеканала "Киев24", пишет hromadske.ua.

По его словам, специалисты прилагают максимум усилий, чтобы завершить ремонт в течение шести месяцев.

Он также рассказал, что эксперты уже представили предварительные выводы причин аварийного состояния тоннелей. Окончательные выводы предоставят после разработки котлована и обследования и экспертизы тоннеля извне.

Мэр Киева отметил, что договоры на выполнение работ уже подписаны. До 12 февраля должны предоставить проектную документацию. После утверждения начнут основные восстановительные работы.

Отметим, недавно Максим Шкиль, владелец группы компаний "Автострада", выполняющей подготовительные работы, заявил, что возобновление эксплуатации перегонного тоннеля между станциями столичного метрополитена "Лыбидская" и "Демеевская" планируется на осень. В настоящее время восстановительные работы ведутся как внутри туннеля, так и снаружи.

Киев закрыл новейший участок метро

Напомним, что власти Киева объявили, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила в связи с необходимостью срочного ремонта закрыть участок метро от "Лыбидской" до "Теремков" с 8 декабря на шесть месяцев.

Таким образом, незадействованными в перевозках теперь останутся шесть станций - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки", хотя они продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

Как сообщили городские власти, вода давит на стенки тоннеля, из-за чего он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду, а когда по туннелю идет поезд, этот процесс ускоряется еще больше.

Поэтому во избежание в дальнейшем внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов часть синей ветки закрыли.

24 января были получены первые выводы от специалистов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, указывающих, что основной причиной деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" в Киеве низкое качество проектирования и строительных работ этого отрезка.