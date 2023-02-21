Нидерланды предлагают создать штаб-квартиру ЕС по обеспечению соблюдения санкций

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра заявил, что Европейский союз должен создать орган, который решит проблему массового обхода санкций ЕС и будет действовать централизованно из Брюсселя. Об этом сообщает издание Euractiv.

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Издание пишет, что хотя Россия и сильно страдает от ограничительных мер ЕС, санкций массово уклоняются.

"Сейчас у нас слишком мало возможностей у ЕС для анализа, координации и продвижения новых санкций — поэтому я хотел бы, чтобы мы создали в Брюсселе штаб-квартиру по санкциям, нацеленную на их обход", — сказал Хекстра.

По словам голландского министра, эта штаб-квартира была бы местом, где государства-члены могли бы объединить информацию и ресурсы по эффективности и уклонению, где мы делаем гораздо больше для борьбы с обходом.

Согласно предложению Нидерландов новая штаб-квартира санкций создаст контрольный список секторов и торговых потоков с высоким риском обхода.

"Компании будут обязаны включать в свои контракты пункты о конечном использовании, чтобы их продукция не попала в российскую военную машину", - сказал Хоэкстра.

"ЕС должен использовать всю мощь своего коллективного экономического могущества и систем уголовного правосудия против тех, кто помогает уклоняться от санкций, называя их, посрамляя, налагая санкции и преследуя их", - сказал он.

Гаага начала распространять это предложение неделю назад (13-19 февраля), и десяток стран-членов ЕС выразили свою поддержку, включая Германию, Францию, Испанию и Италию.

Пока решение о введении санкций лежит на государствах-членах, которые принимают решение о введении ограничительных мер блока единогласно, а их реализация во многом находится в руках столиц ЕС.

"Поддержка есть, но нам нужно будет указать, что она может сделать", – сказал Хекстра.

В мае 2022 года исполнительная власть ЕС обнародовала планы, согласно которым нарушение санкций ЕС станет преступлением на всей территории ЕС.

Предложение по-прежнему нуждается в поддержке государств-членов, традиционно осторожно относящихся к реформам, требующим внесения изменений в их уголовное законодательство. При наличии этого правового мероприятия новый орган мог направлять дела непосредственно Генеральному прокурору ЕС.

На вопрос EURACTIV, будет ли новая штаб-квартира заниматься арестом и замораживанием замороженных российских активов, Хекстра сказал, что детали еще предстоит обсудить.

"Для меня ясно, что это будет фундаментальной частью нашего будущего геополитического набора инструментов, что нам нужно больше для этой конкретной цели, для этой конкретной войны", - сказал Хекстра.

В декабре ЕС также назначил специального посланника по санкциям, чтобы добиваться более жесткого соблюдения и согласования своих ограничительных мер в третьих странах.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.

По оценке издания Bloomberg из-за вступления в действие нефтяного эмбарго в декабре поставки российской нефти упали до самого низкого в 2022 году уровня.