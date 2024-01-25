Британія запропонувала Німеччині вихід з дилеми щодо поставки ракет Taurus Україні

Велика Британія запропонувала Німеччині купити далекобійні ракети Taurus, щоб передати Україні більше крилатих ракет Storm Shadow.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

За інформацією видання, пропозицію зроблено кілька тижнів тому, наразі вона перебуває на розгляді.

"Для Шольца угода з Великою Британією стала б можливістю розв'язати актуальну проблему: суперечки навколо Taurus уже кілька місяців точаться як у правлячій коаліції, так і серед союзників України", — йдеться в статті.

Натомість для Британії угода стане можливістю збільшити допомогу Україні без ризику поставити під загрозу власну боєздатність і допоможе поповнити запаси далекобійних ракет.

Одна з найсучасніших крилатих ракет

Крилата ракета Taurus – одна з найсучасніших ракет військово-повітряних сил Німеччини.

Taurus - німецький аналог британських ракет Storm Shadow, які вже успішно використовуються ЗСУ.

Крилата ракета Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів.

На думку багатьох експертів, це викликано побоюваннями в тому, що Україна може використати Taurus для ударів по території Росії або для руйнування Кримського мосту, який має стратегічно важливе значення для російських військ.

Ракети Taurus для України: що відомо

Німецькі політики поступово змінюють свою точку зору щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Представники Соціал-демократичної партії закликали німецького канцлера Олафа Шольца надати дану зброю ЗСУ.

Одним з перших у Німеччині заговорив про надання Україні далекобійних ракет Taurus член Бундестагу і полковник у відставці Родеріх Кізеветтеріз. Він вважає, що партнери України повинні надати їй всю необхідну на полі бою зброю.

27 травня Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом надати крилаті далекобійні ракети Taurus. Президент України Володимир Зеленський спілкувався на цю тему з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

18 січня парламент Німеччини (Бундестаг) не підтримав резолюцію, подану опозиційним альянсом ХДС/ХСС щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Голова постійної делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї НАТО Єгор Черньов зауважив, що Бундестаг відхилив законопроєкт про передачу Україні ракет Taurus через низку порушень та спроби використати його як партійний піар. Повторне голосування за нього відбудеться до 22 лютого.