Рада ратифицировала соглашение о цифровой торговле с Великобританией

24 апреля Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о цифровой торговле между Украиной и Великобританией, направленное на углубление цифровой интеграции и развитие глобальных торговых связей.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Соглашение открывает новые возможности для украинского бизнеса в сфере цифровой экономики, в частности, в секторах ИТ и телекоммуникаций. Она предоставляет украинским компаниям важные гарантии доступа к рынкам Великобритании.

Министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула значение соглашения для снижения административных барьеров, поддержки женщин в цифровом бизнесе и расширения участия Украины в международных цепях поставок. Соглашение также будет способствовать интеграции украинского рынка в ЕС и увеличению экспорта цифровых услуг.

Украина является второй страной в мире, с которой Великобритания еще 30 ноября 2022 года в Лондоне подписала соглашение о цифровой торговле. Первым был Сингапур.

Правительство ожидает, что ратификация соглашения будет иметь положительное влияние на национальную экономику Украины. В частности, будут заложены правовые основы для цифровой трансформации ключевых экономических секторов и отраслей общественной деятельности, будет стимулироваться развитие цифровой экономики, а также - улучшится уровень цифровой грамотности среди населения.

Что предполагает сделка

Этот документ предусматривает интеграцию современных цифровых торговых систем, что позволит снизить затраты на администрирование торговли и будет способствовать безопасному использованию электронных контрактов и подписей. Он также предусматривает защиту потребителей в цифровом пространстве и укрепление кибербезопасности, а также введение свободного обмена данными между странами без ограничений на трансграничную передачу.

Ожидается, что соглашение откроет новые пути роста в областях финансовых услуг, искусственного интеллекта, ИТ и цифровых технологий, в частности обеспечит поддержку малому бизнесу и станет катализатором для включения Украины в глобальные цифровые рынки.

Соглашение будет включать несколько ключевых аспектов, касающихся современных экономических и социальных сфер:

Цифровые торговые системы:

Снижение затрат на администрирование торговли посредством цифровых решений.

Обеспечение безопасности и эффективности использования цифровой подписи и электронных документов в международной торговле.

Взаимное признание электронной аутентификации и цифровой подписи между странами.

Имплементация принципа "единого окна" для облегчения сотрудничества между бизнесом и государственными структурами.



Свободный обмен данными:

Запрещение неоправданных ограничений на трансграничное передвижение данных.

Создание условий для роста торговли услугами, основанными на доступе к данным.

Запрет на требования по локализации данных, повышение уровня защиты персональных данных.

Защита потребителей:

Ужесточение защиты прав потребителей в цифровом пространстве.

Введение мер против обманчивой информации и укрепление кибербезопасности.

Охрана прав на компьютерные программы и другие цифровые активы.

Открытые цифровые рынки:

Свободное обращение цифрового контента без таможенных пошлин. Сотрудничество в областях, способствующих конкурентоспособности. Поддержка малого и среднего бизнеса через стандартизацию и инклюзивность.

Финансовые услуги и техническое сотрудничество:

Содействие обмену финансовой информацией и развитию новых финансовых услуг.

Модернизация электронных платежных систем

Использование новейших технологий, таких как искусственный интеллект.

Сотрудничество в области правовых технологий и признание цифровых документов.

Раньше стороны уже договорились об отмене всех тарифов и квот во взаимной торговле, а затем согласовали упрощение взаимного доступа на рынок публичных закупок.

Таким образом, как подчеркнули в правительстве Великобритании, соглашением о цифровой торговле страны подтвердили свое намерение и дальше развивать договорно-правовую базу, которая будет способствовать двусторонней торговле и усилению связей между украинским и британским бизнесом.

Источник фото: ua.depositphotos.com