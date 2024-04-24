- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
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Рада ратифицировала соглашение о цифровой торговле с Великобританией
24 апреля Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о цифровой торговле между Украиной и Великобританией, направленное на углубление цифровой интеграции и развитие глобальных торговых связей.
Об этом сообщили в Министерстве экономики.
Соглашение открывает новые возможности для украинского бизнеса в сфере цифровой экономики, в частности, в секторах ИТ и телекоммуникаций. Она предоставляет украинским компаниям важные гарантии доступа к рынкам Великобритании.
Министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула значение соглашения для снижения административных барьеров, поддержки женщин в цифровом бизнесе и расширения участия Украины в международных цепях поставок. Соглашение также будет способствовать интеграции украинского рынка в ЕС и увеличению экспорта цифровых услуг.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Украина является второй страной в мире, с которой Великобритания еще 30 ноября 2022 года в Лондоне подписала соглашение о цифровой торговле. Первым был Сингапур.
Правительство ожидает, что ратификация соглашения будет иметь положительное влияние на национальную экономику Украины. В частности, будут заложены правовые основы для цифровой трансформации ключевых экономических секторов и отраслей общественной деятельности, будет стимулироваться развитие цифровой экономики, а также - улучшится уровень цифровой грамотности среди населения.
Что предполагает сделка
Этот документ предусматривает интеграцию современных цифровых торговых систем, что позволит снизить затраты на администрирование торговли и будет способствовать безопасному использованию электронных контрактов и подписей. Он также предусматривает защиту потребителей в цифровом пространстве и укрепление кибербезопасности, а также введение свободного обмена данными между странами без ограничений на трансграничную передачу.
Ожидается, что соглашение откроет новые пути роста в областях финансовых услуг, искусственного интеллекта, ИТ и цифровых технологий, в частности обеспечит поддержку малому бизнесу и станет катализатором для включения Украины в глобальные цифровые рынки.
Соглашение будет включать несколько ключевых аспектов, касающихся современных экономических и социальных сфер:
Цифровые торговые системы:
- Снижение затрат на администрирование торговли посредством цифровых решений.
- Обеспечение безопасности и эффективности использования цифровой подписи и электронных документов в международной торговле.
- Взаимное признание электронной аутентификации и цифровой подписи между странами.
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Имплементация принципа "единого окна" для облегчения сотрудничества между бизнесом и государственными структурами.
Свободный обмен данными:
- Запрещение неоправданных ограничений на трансграничное передвижение данных.
- Создание условий для роста торговли услугами, основанными на доступе к данным.
- Запрет на требования по локализации данных, повышение уровня защиты персональных данных.
Защита потребителей:
- Ужесточение защиты прав потребителей в цифровом пространстве.
- Введение мер против обманчивой информации и укрепление кибербезопасности.
- Охрана прав на компьютерные программы и другие цифровые активы.
Открытые цифровые рынки:
Свободное обращение цифрового контента без таможенных пошлин. Сотрудничество в областях, способствующих конкурентоспособности. Поддержка малого и среднего бизнеса через стандартизацию и инклюзивность.
Финансовые услуги и техническое сотрудничество:
- Содействие обмену финансовой информацией и развитию новых финансовых услуг.
- Модернизация электронных платежных систем
- Использование новейших технологий, таких как искусственный интеллект.
- Сотрудничество в области правовых технологий и признание цифровых документов.
Раньше стороны уже договорились об отмене всех тарифов и квот во взаимной торговле, а затем согласовали упрощение взаимного доступа на рынок публичных закупок.
Таким образом, как подчеркнули в правительстве Великобритании, соглашением о цифровой торговле страны подтвердили свое намерение и дальше развивать договорно-правовую базу, которая будет способствовать двусторонней торговле и усилению связей между украинским и британским бизнесом.
Источник фото: ua.depositphotos.com