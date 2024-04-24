Рада ратифікувала угоду про цифрову торгівлю з Великобританією

24 квітня Верховна Рада України ратифікувала угоду про цифрову торгівлю між Україною та Великою Британією, спрямовану на поглиблення цифрової інтеграції і розвиток глобальних торговельних зв'язків.

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

Угода відкриває нові можливості для українського бізнесу у сфері цифрової економіки, зокрема в секторах ІТ та телекомунікацій. Вона надає українським компаніям важливі гарантії для доступу до ринків Великої Британії.

Міністр економіки Юлія Свириденко підкреслила значення угоди для зниження адміністративних бар'єрів, підтримки жінок у цифровому бізнесі та розширення участі України в міжнародних ланцюгах постачання. Угода також сприятиме інтеграції українського ринку з ЄС та збільшенню експорту цифрових послуг.

Зазначається, що Україна є другою країною у світі, з якою Велика Британія ще 30 листопада 2022 року в Лондоні підписала угоду про цифрову торгівлю. Першим був Сінгапур.

Уряд очікує, що ратифікація угоди матиме позитивний вплив на національну економіку України. Зокрема буде закладено правові основи для цифрової трансформації ключових економічних секторів та галузей суспільної діяльності, стимулюватиметься розвиток цифрової економіки, а також - покращиться рівень цифрової грамотності серед населення.

Що передбачає угода

Цей документ передбачає інтеграцію сучасних цифрових торговельних систем, що дозволить зменшити витрати на адміністрування торгівлі та сприятиме безпечному використанню електронних контрактів і підписів. Він також передбачає захист споживачів у цифровому просторі та зміцнення кібербезпеки, а також впровадження вільного обміну даними між країнами без обмежень на транскордонну передачу.

Очікується, що угода відкриє нові шляхи для росту в областях фінансових послуг, штучного інтелекту, ІТ та цифрових технологій, зокрема забезпечить підтримку малому бізнесу та стане каталізатором для включення України в глобальні цифрові ринки.

Угода включатиме кілька ключових аспектів, що стосуються сучасних економічних і соціальних сфер:

Цифрові торгові системи:

Зниження витрат на адміністрування торгівлі за допомогою цифрових рішень.

Забезпечення безпеки і ефективності використання цифрового підпису та електронних документів у міжнародній торгівлі.

Взаємне визнання електронної автентифікації і цифрових підписів між країнами.

Імплементація принципу "єдиного вікна" для полегшення співпраці між бізнесом і державними структурами.



Вільний обмін даними:

Заборона невиправданих обмежень на транскордонне пересування даних.

Створення умов для зростання торгівлі послугами, заснованими на доступі до даних.

Заборона на вимоги щодо локалізації даних, підвищення рівня захисту персональних даних.

Захист споживачів:

Посилення захисту прав споживачів в цифровому просторі.

Запровадження заходів проти оманливої інформації та зміцнення кібербезпеки.

Охорона прав на комп'ютерні програми та інші цифрові активи.

Відкриті цифрові ринки:

Вільний обіг цифрового контенту без митних зборів.Співпраця в областях, які сприяють конкурентоспроможності.Підтримка малого та середнього бізнесу через стандартизацію та інклюзивність.

Фінансові послуги та технічне співробітництво:

Сприяння обміну фінансовою інформацією і розвитку нових фінансових послуг.

Модернізація електронних платіжних систем.

Використання новітніх технологій, таких як штучний інтелект.

Співпраця в області правових технологій та визнання цифрових документів.

Раніше сторони вже домовилися про скасування всіх тарифів та квот у взаємній торгівлі, а згодом також погодили спрощення взаємного доступу на ринок публічних закупівель.

Таким чином, як підкреслили в уряді Великої Британії, угодою про цифрову торгівлю країни підтвердили свій намір і надалі розвивати договірно-правову базу, яка сприятиме двосторонній торгівлі і посиленню зв‘язків між українським та британським бізнесом.

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