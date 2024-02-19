Цены на бензин, дизтопливо и автогаз на пороге повышения

Цены на нефть могут прекратить рост, однако цены на топливо в ЕС остаются достаточно высокими. Рост цен на бензин и дизтопливо в Украине пока сдерживается профицитом на рынке, а вот цены на автогаз будут расти из-за забастовки поляков.

В МЭА считают, что рост потребления нефти в 2024 году составит 1,2-1,3 млн баррелей в сутки, что значительно меньше, чем в 2023 году. Таким образом, мировые рынки нефти будут оставаться достаточно комфортными для покупателей, поскольку новые поставки и контролируют цены. Замедление потребления нефти объясняется в первую очередь снижением темпов роста китайской экономики, а также ростом добычи в США, Канаде, Бразилии и Гайяне. Однако, несмотря на новости о сокращении темпов роста потребления, цены на нефть продолжают расти из-за того, что напряжение на Ближнем Востоке сохраняется .

По состоянию на вечер пятницы, 16 февраля цена эталонной марки Brent снизилась на 0,74% до 83,47 доллара за баррель, а марка американской нефти West Texas Intermediate подорожала на 1,49% до 79,19 доллара за баррель.

После резкого роста цен европейские нефтеперерабатывающие заводы начали наращивать закупку нефти, что привело к удорожанию ресурса в Западной Африке и Северном море. Импорт в дизтопливо в ЕС продолжает прибывать с Ближнего Востока и Индии, однако танкерам приходится обходить мыс Доброй Надежды во избежание нападений йеменских хуситов. Другие поставщики, такие как Турция и США, также продолжают поставлять дизель в ЕС, однако аналитики ожидают падения запасов горючего в Северо-Западной Европе в течение ближайших двух месяцев.

Низкая активность аграриев создает избыток дизтоплива в Украине

Рост котировок на дизтопливо в Европе создают предпосылки для подорожания топлива и в Украине. Однако на оптовом рынке наблюдается избыток предложения и очень ограничен. Блокировка украинско-польской границы привела к падению спроса на дизтопливо со стороны перевозчиков на западе Украины, а аграрии не спешат активно контрактовать горючее. В то же время объемы топлива на украинском рынке продолжают расти, и это сдерживает цены в опте.

"Трейдеры закупившие топливо на прошлой неделе закупили его по дорогим ценам. Однако у них возникнет проблема с тем, чтобы продать это топливо в Украине, поскольку спрос на горючее слабый, а предложений очень много и их число растет. Поэтому они будут вынуждены демпинговать". Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "НафтоРынок"

Ситуация с ценами на АЗС пока неоднозначна. На прошлой неделе произошло подорожание бензина и дизтоплива в диапазоне 50-70 коп./л на АЗС, которые ранее существенно снизили цену. Эксперты считают, что в дальнейшем все будет зависеть от ценовой стратегии маркетмейкеров: если крупнейшие игроки сделают шаг к удорожанию, то более мелкие сети АЗС поднимут цены вслед за ними.

"Мы видим, что уже несколько недель сети эконом-сегмента начали подтягивать цены, ежедневно на 20-50 копеек. Пока нет предпосылок говорить о трагедии, но в пределах 2 гривен за литр цена может вырасти в течение 2-3 недель". Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

В то же время, по мнению Сиренко, на нефтяном рынке пока не сформировался устойчивый восходящий тренд, который давал бы предпосылки говорить о подорожании бензина и дизтоплива на АЗС пока нет. Среднесуточное количество предложений топлива в феврале по отношению к январю выросло на 5-7% во всех регионах Украины, а из-за высокого уровня поставок и низкого спроса трейдеры даже сформировали запасы.

"Повышение, конечно, будет, потому что цены на нефть выросли, как и цены на топливо в ЕС. Но это сдерживается тем, что рынок очень профицитный. Игроков очень много и в опте и в розницу, а покупателей нет. Спрос сильно упал и продавать некому". Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

Хотя, по словам экспертов, крупнейшие сети АЗС все же смотрят в сторону поднятия цен на топливо, предпосылок для подорожания топлива именно на 2 грн/л пока нет.

Автогаз будет расти в цене из-за забастовки польских аграриев

Рынок автомобильного газа всколыхнула новость, что польские аграрии 20 февраля планируют перекрыть все пункты пропуска на границе с Украиной, включая узлы перегрузочных станций на железной дороге. Забастовка польских аграриев остановила падение цен на автогаз в оптовом сегменте и розницу, однако эксперты и участники рынка считают, что дефицита этого вида горючего ожидать не стоит.

"Физически топлива пока достаточно. Ажиотаж цен поддерживает сообщение о состоянии на границе. Однако если забастовка закончится через неделю, то ситуация стабилизируется. Стела на АЗС по моему мнению будет оставаться низкой из-за очень слабого спроса". Станислав Батраченко Совладелец группы "Надежда" (Сеть АГЗС BVS)

Блокировка всех пограничных переходов с Польшей приведет к удорожанию этого вида топлива и у альтернативных поставщиков, включая румынских трейдеров. Это может отразиться и на ценах на АЗС.

"К дефициту готовиться надо, но не думаю, что это случится, потому что спрос слабый. Кроме того трейдеры уже наращивают поставки, поскольку увеличенная маржа стимулирует их к этому. На следующей неделе оптовая цена может достичь психологической отметки 50 тыс. грн/тонна, а цена в розницу будет колебаться в пределах 27-28 грн/л". Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Основатель компании по торговле сжиженным газом GT Group Владислав Колодяжный говорит, что текущий кризис с поставками автогаза из Польши и стран Балтии может сыграть в пользу топливного рынка Украины, поскольку в настоящее время рынок искажен дешевым, но нестабильным потоком российских смесей. Украинские трейдеры должны переориентироваться на поставки газа по железной дороге из Средиземноморских портов и региона ARA.

"Мы не должны зависеть от поставок российского горючего из Польши. Ценовые колебания как раз от структуры рынка, которая не сбалансирована и очень зависит от форс-мажорных обстоятельств. Это нужно менять". Владислав Колодяжный Основатель компании по торговле сжиженным газом GT Group

По его мнению, на этой неделе следует ожидать роста внутренних цен к импортному паритету на уровень 46-47 тыс. грн/т с возможными пиковыми значениями до 48-50 тыс. грн/т, а розничные цены могут увеличиться до уровня 28-30 гривен за литр пропан-бутана.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальное грн/л Автогаз грн/л OKKO 54,99 54,99 27,99 WOG 54,99 54,99 28,08 Socar 56,99 55,99 27,99 Motto 52,98 51,98 - БРСМ-Нефть 48,49 48,99 25,59

Данные: приложения сетей АЗС.