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Польская Pepco вышла на рынок Украины: где открылся первый магазин

магазин Pepco
Pepco открыла магазин в Киеве / Википедия

Польская сеть Pepco открыла 28 октября свой первый магазин в Украине. Торговая точка площадью 450 кв. м заработала в киевском ТРЦ Respublika Park.

Как пишет Dilo, об этом сообщила HR-директор украинского подразделения Pepco Марина Попова.

По ее словам, в течение последних месяцев международная команда Pepco и украинское подразделение готовились к открытию первого магазина в Украине.

"В последние месяцы коллеги со всей международной сети Pepco и наша новая украинская команда приложили огромные усилия, вложили много любви и заботы, чтобы этот момент стал реальностью", — отметила Попова.

Вторую и третью торговые точки Pepco планирует запустить в пятницу, 30 октября, в киевских ТРЦ Retroville и DREAM Yellow.

HR-директор украинского подразделения также сообщила о правилах работы во время воздушных тревог. Магазины будут закрываться на время тревоги и возобновлять работу после ее завершения, если это позволит ситуация безопасности .

О Pepco

Pepco – европейский дискаунтер широкого профиля. Основной ассортимент включает в себя одежду для семьи, товары для дома и игрушки.

Сеть была основана 22 года назад в Польше и входит в состав Pepco Group. По данным компании, сеть насчитывает более 4 000 магазинами в 19 странах, а штат превышает 32 000 сотрудников. Ежемесячный объем обслуживания составляет около 36 миллионов покупателей. Акции Pepco Group котируются на Варшавской фондовой бирже (WSE:PCO).

Напомним, в начале июня польская сеть магазинов одежды и бытовых товаров Pepco официально объявила о выходе на украинский рынок. Украина станет 20-м юбилейным рынком для компании.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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