Pepco заходит на рынок Украины: в каких городах появятся первые магазины

Европейский дискаунтер Pepco расширяет сеть и открывает первые торговые точки в четырех украинских городах: Киеве, Черновцах, Мукачево и Тернополе. Открытие магазинов намечено на вторую половину 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе компании.

В связи с подготовкой к открытию объектов в четырех городах компания начинает набор работников и расширяет команду в Украине.

"Мы постепенно расширяем нашу команду в Украине и с нетерпением ждем возможности поздравить покупателей в первых магазинах Pepco, шаг за шагом развивая наше присутствие на украинском рынке…", - отметил Country Manager Pepco Ukraine Арсен Старченко.

Выход на украинский рынок является частью стратегии Pepco Group по расширению присутствия в Центральной и Восточной Европе.

О Pepco

Pepco – европейский дискаунтер широкого профиля. Основной ассортимент включает в себя одежду для семьи, товары для дома и игрушки.

Сеть была основана 22 года назад в Польше и входит в состав Pepco Group . По данным компании, сеть насчитывает более 4 000 магазинами в 19 странах , а штат превышает 32 000 сотрудников . Ежемесячный объем обслуживания составляет около 36 миллионов покупателей . Акции Pepco Group котируются на Варшавской фондовой бирже ( WSE : PCO ) .

Напомним, в начале июня польская сеть магазинов одежды и бытовых товаров Pepco официально объявила о выходе на украинский рынок. Украина станет 20-м юбилейным рынком для компании.