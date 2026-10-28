Польська Pepco вийшла на ринок України: де відкрився перший магазин

Польська мережа Pepco 28 жовтня відкрила свій перший магазин в Україні. Торгова точка площею 450 кв. м запрацювала у київському ТРЦ Respublika Park.

Як пише Dilo, про це повідомила HR-директорка українського підрозділу Pepco Марина Попова.

За її словами, протягом останніх місяців міжнародна команда Pepco та український підрозділ готувалися до відкриття першого магазину в Україні.

"Протягом останніх місяців колеги з усієї міжнародної мережі Pepco та наша нова українська команда доклали величезних зусиль, вклали багато любові й турботи, щоб цей момент став реальністю", — зазначила Попова.

Другу та третю торгові точки Pepco планує запустити в п'ятницю, 30 жовтня, у київських ТРЦ Retroville та DREAM Yellow.

HR-директорка українського підрозділу також повідомила про правила роботи під час повітряних тривог. Магазини зачинятимуться на час тривоги та відновлюватимуть роботу після її завершення, якщо це дозволятиме безпекова ситуація.

Про Pepco

Pepco — європейський дискаунтер широкого профілю. Основний асортимент включає одяг для родини, товари для дому та іграшки.

Мережа була заснована 22 роки тому в Польщі і входить до складу Pepco Group. За даними компанії, мережа наразі налічує понад 4 000 магазинами у 19 країнах, а штат перевищує 32 000 співробітників. Щомісячний обсяг обслуговування становить близько 36 мільйонів покупців. Акції Pepco Group котируються на Варшавській фондовій біржі (WSE: PCO).

Нагадаємо, на початку червня польська мережа магазинів одягу й побутових товарів Pepco офіційно оголосила про вихід на український ринок. Україна стане 20-м ювілейним ринком для компанії.