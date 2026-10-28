У Києві відбувся 12-й Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ), присвячений роботі української економіки в умовах посилення воєнних ризиків. У центрі дискусій – як бізнесу адаптуватися до нових загроз, зберігати виробництво та знаходити ресурси для відновлення й розвитку.

Відкриваючи форум, прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що Росія посилила атаки на українську економіку. За наведеними ним оцінками, прямі збитки перевищили $7,7 млрд, а понад 1 млн м² нерухомості пошкоджено або знищено. До кінця року, за словами прем’єра, бюджет недоотримає близько $1,5 млрд запланованих надходжень.

Водночас він наголосив, що попри наслідки війни економіка продовжує працювати завдяки стійкості підприємців та їхніх команд, а підтримка бізнесу залишається одним із пріоритетів уряду.

"Усвідомлюємо, наскільки зараз важливо підтримувати український бізнес взамін на цю стійкість, взамін на цю сумлінну роботу", – зазначив Сергій Корецький.

Сергій Корецький на цьогорічному Київському міжнародному економічному форумі. Фото: КМЕФ

Попри обмежені бюджетні ресурси, уряд продовжує програми кредитування та розвиває механізми страхування воєнних ризиків. За програмою "5–7–9%" уже видано кредитів на 580 млрд грн з початку дії програми. 457 підприємств вже застрахували майно за програмою компенсації збитків, яку адмініструє Експортно-кредитне агентство з потенційною сумою понад 9 млрд грн. Наступний крок – ширша система страхування воєнних ризиків, до якої держава планує спрямувати $1 млрд і залучити ще близько $3 млрд від міжнародних партнерів.

Серед зовнішніх викликів – посилення торговельних обмежень ЄС для українських експортерів, зокрема виробників металургійної та аграрної продукції. Представники бізнесу говорили про скорочення доступу до європейського ринку, а представник України при ЄС Тарас Качка – про прискорення інтеграції до внутрішнього ринку Союзу та розширення промислового безвізу.

Гострою залишається й кадрова проблема. Міграційні втрати експерти оцінюють приблизно у 5 млн людей, тоді як підприємства відчувають нестачу кваліфікованих працівників. Серед можливих рішень учасники обговорювали дуальну освіту та створення умов для повернення українців через робочі місця й доступне житло.

Загальний настрій бізнесу на КМЕФ – стриманий, але робочий. Наслідки атак відрізняються залежно від галузі, однак компанії сходяться в необхідності сподіватись на краще, але бути готовими до різних сценаріїв. Підприємства переглядають протоколи безпеки, облаштовують укриття й розвивають власні системи реагування. Зокрема, співвласник групи NOVA Вячеслав Климов розповів, що "Нова пошта" реалізувала проєкт власної ППО, який уже має збиті російські безпілотники. Компанії також розвивають власні пожежні служби.

"Топ-тема українського бізнесу – як адаптуватись до нових викликів війни та пройти цю зиму. Всім непросто, тому особливо важливо підтримувати один одного. Якщо мені потрібні послуги чи партнери, я насамперед звертаюся до українських компаній. Це принципова позиція: купуючи товари та послуги один в одного, ми підтримуємо роботу підприємств, зберігаємо робочі місця та допомагаємо нашій економіці вистояти", – наголосив Василь Хмельницький, ініціатор КМЕФ та засновник холдингу UFuture.

Василь Хмельницький (в центрі), ініціатор форуму та засновник холдингу UFuture. Фото: КМЕФ

Головний запит бізнесу до держави – передбачувані правила, страхування воєнних ризиків і рішення щодо кадрового дефіциту. Підприємства навчилися працювати в умовах постійних загроз, однак витрати на безпеку й відновлення обмежують можливості для нових інвестицій.

"Ми проводили КМЕФ і в умовах пандемічних обмежень, і після початку повномасштабного вторгнення. Цього року особливо гостро постало питання, як не лише зберегти роботу підприємств під час війни, а й не втратити можливості для розвитку. Готових рішень для всіх проблем немає, тому важливо об’єднувати досвід бізнесу, можливості держави та міжнародних партнерів", – зазначив CEO КМЕФ Юрій Пивоваров.

Титульні партнери форуму: UFuture, Mastercard, AEQUO, ПриватБанк, Kyivstar

Партнери форуму: Sense Bank, NEQSOL Holding, ПУМБ, ДТЕК, Ajax Systems, Uklon, Генерал Черешня, Biopharma, Eclectic Talents Group,TERWIN, CEO Club Ukraine, BALEX, Група Нафтогаз