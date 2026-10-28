Трагічно загинув колишній голова НКРЕКП Валерій Тарасюк

Колишній голова та член Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк трагічно загинув

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

"З глибоким сумом і болем повідомляємо про трагічну загибель нашого колеги, колишнього голови та члена НКРЕКП Валерія Володимировича Тарасюка", – йдеться у повідомленні регулятора.

У НКРЕКП зауважили, що Тарасюк присвятив значну частину свого професійного життя енергетичній галузі України. У різні роки він очолював НКРЕКП, працював членом комісії, був безпосередньо причетний до важливих рішень і змін у сфері енергетики.

Колектив НКРЕКП висловлює щирі співчуття рідним і близьким Валерія Тарасюка.

Особи, обізнані із ситуацією, повідомили "Енергореформі", що Тарасюк загинув у ДТП.

Що відомо про Валерія Тарасюка

Валерій Тарасюк народився 31 серпня 1976 року в селищі Казанка Миколаївської області. У 1998 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право».

У 2006–2014 роках очолював юридичний департамент і працював віцепрезидентом «ВС Енерджи Інтернешнл Україна». У 2014 році керував Департаментом судової роботи Міністерства юстиції.

Уперше Тарасюк став членом НКРЕКП у серпні 2014 року, а в березні 2016-го залишив посаду. У жовтні 2019 року повернувся до складу комісії та очолював її у 2019–2022 роках. У березні 2024 року його знову обрали головою регулятора.

У 2020 році Тарасюк звернувся до Енергетичного співтовариства з повідомленням про тиск з боку депутатів з партії "Батьківщина". Цей тиск був пов'язаний із лобіюванням інтересів енергетичного холдингу ДТЕК і боротьбою з прозорими правилами на ринку.

В жовтні 2020 року НАЗК розпочало розслідування можливого конфлікту інтересів Тарасюка, а в листопаді частина депутатів звинуватили його в корупції через наявність у компанії ТОВ «ЕФ енд ЕМ Україна» (належить його брату) ліцензії на постачання електроенергії. 17 травня 2021 року поліція відкрила кримінальну справу через виплату премій членам НКРЕКП, включаючи Тарасюка, в розмірі 50% посадового окладу.

З серпня 2024 року НКРЕКП очолює Юрій Власенко.

Про НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — незалежний державний колегіальний орган, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Утворений президентом України 27 серпня 2014 року.