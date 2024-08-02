Новим головою НКРЕКП став Юрій Власенко

Під час закритого засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 02 серпня 2024 року, шляхом таємного голосування було обрано нового голову комісії. Ним став Юрій Власенко. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Юрій Власенко має досвід роботи в енергетичній галузі більше 20 років. Зокрема, працював на різних посадах в Комісії з регулювання електроенергетики та в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", - зазначили у НКРЕКП.

Додамо, що до цього він займав посаду першого заступника Міністра енергетики України з травня 2021 року по липень 2024 року.

Нагадаємо, що Юрій Власенко з травня 2021 року займав посаду першого заступника Міністра енергетики України. У липні 2024 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про його звільнення з цієї посади.

Офіційних причин його звільнення не роз'яснено, але депутат Верховної Ради Ярослав Железняк повідомив, що планується його призначення на нові посади в НКРЕКП.

Крім того, ще 12 липня Конкурсна комісія подала уряду кандидатуру Юрія Власенка на вакантну посаду в НКРЕКП. Конкурс на цю позицію був оголошений 11 квітня 2024 року, а документи приймали до 24 травня.



Нагадаємо, що до Юрія Власенка головою НКРЕКП був Валерій Тарасюк. Він очолював Національну комісію з регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг з 3 березня 2024 року, після того як був обраний на цю посаду під час закритого засідання НКРЕКП.

У 2020 році Тарасюк звернувся до Енергетичного співтовариства з повідомленням про тиск з боку депутатів з партії "Батьківщина". Цей тиск був пов'язаний із лобіюванням інтересів енергетичного холдингу ДТЕК і боротьбою з прозорими правилами на ринку.

В жовтні 2020 року НАЗК розпочало розслідування можливого конфлікту інтересів Тарасюка, а в листопаді частина депутатів звинуватили його в корупції через наявність у компанії ТОВ «ЕФ енд ЕМ Україна» (належить його брату) ліцензії на постачання електроенергії. 17 травня 2021 року поліція відкрила кримінальну справу через виплату премій членам НКРЕКП, включаючи Тарасюка, в розмірі 50% посадового окладу.

Про НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — незалежний державний колегіальний орган, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Утворений Президентом України 27 серпня 2014 року.