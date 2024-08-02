Новым главой НКРЭКУ стал Юрий Власенко

Во время закрытого заседания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 02 августа 2024 года, путем тайного голосования был избран новый глава комиссии. Им стал Юрий Власенко. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"У Юрия Власенко опыт работы в энергетической отрасли более 20 лет. В частности, работал на различных должностях в Комиссии по регулированию электроэнергетики и в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", — отметили в НКРЭКУ.

Добавим, что до этого он занимал должность первого заместителя Министра энергетики Украины с мая 2021 по июль 2024 года.

Напомним, что Юрий Власенко с мая 2021 занимал должность первого заместителя Министра энергетики Украины. В июле 2024 года Кабинет Министров принял решение об его увольнении с этого поста.

Официальные причины его увольнения не разъяснены, но депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что планируется его назначение на новые должности в НКРЭКУ.

Кроме того, еще 12 июля Конкурсная комиссия подала правительству кандидатуру Юрия Власенко на вакантную должность в НКРЭКУ. Конкурс на эту позицию был объявлен 11 апреля 2024 года, а документы принимали до 24 мая.



Напомним, что до Юрия Власенко главой НКРЭКУ был Валерий Тарасюк. Он возглавлял Национальную комиссию по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг с 3 марта 2024 года, после того как был избран на эту должность во время закрытого заседания НКРЭКУ.

В 2020 году Тарасюк обратился в Энергетическое сообщество с уведомлением о давлении со стороны депутатов из партии "Батькивщина". Это давление было связано с лоббированием интересов энергетического холдинга ДТЭК и борьбой с прозрачными правилами на рынке.

В октябре 2020 года НАПК начало расследование возможного конфликта интересов Тарасюка, а в ноябре часть депутатов обвинили его в коррупции из-за наличия у компании ООО «ЭФ энд ЭМ Украина» (принадлежит его брату) лицензии на поставку электроэнергии. 17 мая 2021 года полиция возбудила уголовное дело по выплате премий членам НКРЭКУ, включая Тарасюка, в размере 50% должностного оклада.

О НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ ) — независимый государственный коллегиальный орган, целью деятельности которого является государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг. Образован Президентом Украины 27 августа 2014 года.