Кабмин уволил главу Госинспекции энергонадзора и первого замминистра энергетики

Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении председателя Государственной инспекции энергетического надзора, первого замминистра энергетики и замминистра социальной политики. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По словам постоянного представителя правительства в Верховной Раде, Руслан Слободян был уволен с должности главы Государственной инспекции энергетического надзора Украины. В то же время, обязанности председателя этой инспекции временно будет исполнять Анатолий Замулко.

Также с должности первого заместителя Министра энергетики Украины уволен Юрий Власенко. Пока не указано, кто будет временно исполнять его обязанности.



Кабинет Министров также принял решение об уходе Назара Танасишина с должности заместителя Министра социальной политики Украины. Также пока неизвестно, кто его заменит на этом посту.

Причины увольнения не разъяснены, но депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что экс-первого заместителя Минэнерго и экс-главу Госэнергонадзора планируют назначить на новые должности в НКРЭКУ.



" Правительство уволило: Юрия Власенко (первого заместителя Минэнерго), Руслана Слободяна (Председателя Госэнергонадзора). Но здесь победы нет... оба будут назначены на новых членов НКРЭКУ по квоте Галущенко", — написал Железняк в своем Telegram-канале.

Добавим, что, согласно сообщению Interfax, 12 июля Конкурсная комиссия предложила правительству кандидатуры Юрия Власенко, Максима Немчинова и Руслана Слободяна для двух вакантных должностей в НКРЭКУ.

Конкурс на эти должности был объявлен 11 апреля 2024 г., а документы принимали до 24 мая. После ротации членов НКРЭКУ, которая началась с 1 июля 2020 года, до 1 июля 2025 года должно быть обновлено несколько членов комиссии.

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