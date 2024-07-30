Кабмін звільнив голову Держінспекції енергонагляду та першого заступника міністра енергетики

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення голови Державної інспекції енергетичного нагляду, першого заступника міністра енергетики та заступника міністра соціальної політики. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За словами постійного представника уряду у Верховній Раді, Руслан Слободян був звільнений з посади голови Державної інспекції енергетичного нагляду України. Водночас обов'язки голови цієї інспекції тимчасово виконуватиме Анатолій Замулко.

Також з посади першого заступника Міністра енергетики України звільнено Юрія Власенка. Наразі не вказано, хто буде тимчасово виконувати його обов'язки.



Кабінет Міністрів також ухвалив рішення про звільнення Назара Танасишина з посади заступника Міністра соціальної політики України. Також поки що невідомо, хто його замінить на цій посаді.

Причини звільнення не роз'яснені, але депутат Верховної Ради Ярослав Железняк повідомив, що екс-першого заступника Міненерго та екс-главу Держенергонагляду планують призначити на нові посади в НКРЕКП.



"Уряд звільнив: Юрія Власенка ( першого заступника Міненерго), Руслана Слободяна ( Голову Держенергонагляду). Але тут перемоги не має…обидва будуть призначені на нових членів НКРЕКП по квоті Галущенко", - написав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Додамо, що згідно з повідомленням Interfax, 12 липня Конкурсна комісія запропонувала уряду кандидатури Юрія Власенка, Максима Немчинова та Руслана Слободяна для двох вакантних посад в НКРЕКП.

Конкурс на ці посади був оголошений 11 квітня 2024 року, а документи приймали до 24 травня. Після ротації членів НКРЕКП, яка почалася з 1 липня 2020 року, до 1 липня 2025 року має бути оновлено кілька членів комісії.

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