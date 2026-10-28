- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google
АРМА готує до управління паперовий завод у Калуші, пов'язаний із Медведчуком
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до передачі в управління промисловий комплекс у Калуші Івано-Франківської області, пов'язаний із виробництвом паперової продукції та пакувальних матеріалів. До активу входять корпоративні права двох компаній, цілісний майновий комплекс, 305 найменувань рухомого майна та вісім автомобілів. Підприємство раніше пов'язували з Віктором Медведчуком.
Про це інформує Dilo з посиланням на АРМА.
До активу входять 75% статутного капіталу ПрАТ "Сегежа Оріана Україна" номінальною вартістю близько 10,4 млн грн та 100% статутного капіталу ТОВ "Сегежа Пекеджинг Україна" вартістю близько 4,4 млн грн.
Також до комплексу належать виробничі будівлі та споруди у Калуші, технологічне обладнання, транспорт та інше майно, необхідне для роботи підприємства.
У складі активу понад 300 одиниць майна
Перелік рухомого майна налічує 305 позицій.
Серед них виробничі лінії, друкарське та пакувальне обладнання, машини для намотування і порізки матеріалів, клейові системи, компресори, навантажувачі, а також офісна та комп'ютерна техніка.
До активу також входять вісім автомобілів марок Skoda, Fiat, Chevrolet, Mitsubishi та Hyundai.
Майно та корпоративні права були передані АРМА за рішенням Івано-Франківського міського суду в межах кримінального провадження.
Наразі актив має статус "очікування" і готується до подальшої процедури відбору управителя.
Нагадаємо, ще у 2025 році АРМА шукало управителя для заводу, який пов'язували з Віктором Медведчуком. Тоді до активу також входили корпоративні права, виробничі приміщення, обладнання, транспорт та інше майно підприємства у Калуші.