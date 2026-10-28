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АРМА готовит к управлению бумажный завод в Калуше, связанный с Медведчуком

АРМА готовит к управлению бумажный завод в Калуше
АРМА готовит к управлению бумажный завод в Калуше

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к передаче в управление промышленный комплекс в Калуше Ивано-Франковской области, связанный с производством бумажной продукции и упаковочных материалов. В актив входят корпоративные права двух компаний, целостный имущественный комплекс, 305 наименований движимого имущества и восемь автомобилей. Предприятие ранее связывалось с Виктором Медведчуком.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на АРМА.

В актив входят 75% уставного капитала ЧАО "Сегежа Ориана Украина" номинальной стоимостью около 10,4 млн грн и 100% уставного капитала ООО "Сегежа Пекеджинг Украина" стоимостью около 4,4 млн грн.

Также в комплекс относятся производственные здания и сооружения в Калуше, технологическое оборудование, транспорт и другое имущество, необходимое для работы предприятия.

В составе актива более 300 единиц имущества

Список движимого имущества насчитывает 305 позиций.

В их числе производственные линии, типографское и упаковочное оборудование, машины для намотки и порезки материалов, клеевые системы, компрессоры, погрузчики, а также офисная и компьютерная техника.

В актив также входят восемь автомобилей марок Skoda, Fiat, Chevrolet, Mitsubishi и Hyundai.

Имущество и корпоративные права переданы АРМА по решению Ивано-Франковского городского суда в рамках уголовного производства.

В настоящее время актив имеет статус "ожидания" и готовится к дальнейшей процедуре отбора управляющего.

Напомним, еще в 2025 году АРМА искало управляющего для завода, который связывали с Виктором Медведчуком. Тогда в актив также входили корпоративные права, производственные помещения, оборудование, транспорт и другое имущество предприятия в Калуше.

Автор:
Татьяна Гойденко

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