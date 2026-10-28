Дефицит локомотивов: украинская компания предлагает УЗ привлечь частную тягу

Украинская локомотивостроительная компания (УЛСК) предлагает "Укрзализныци" использовать частный парк тепловозов, который уже находится в Украине. На фоне дефицита локомотивной тяги и финансовых затруднений железнодорожного оператора это может стать альтернативой закупке техники за границей.

Как пишет Dilo, об этом информирует RAIL.inside.

Компания готова предложить около 50 секций локомотивов для аренды, лизинга или продаж. Также предприятие может обеспечивать перевозку вместе с локомотивными бригадами.

Парк насчитывает примерно 15 двухсекционных тепловозов, остальные – односекционные. Техника находится на таможенной территории Украины и законсервирована. УЛСК уже передала соответствующим подразделениям "Укрзализныци" данные о проведенных ремонтах и пробеге локомотивов после их завершения.

В компании считают, что использование имеющейся в Украине техники может быть экономически целесообразнее привлечения локомотивов из-за границы, поскольку последнее требует дополнительных расходов на транспортировку, таможенное оформление и прохождение пограничных процедур.

Как частные тепловозы могут работать на железнодорожной сети

УЛСК предлагает привлекать локомотивы не только для нужд "Укрзализныци", но и для перевозок промышленных грузов. Среди потенциальных клиентов компания называет производителей цемента и щебня.

Один из возможных сценариев – использование частных тепловозов на неэлектрифицированных участках маршрута с последующей передачей грузов на электровозную тягу "Укрзализныци".

Когда могут урегулировать работу частных локомотивов

Министерство развития общин и территорий Украины разрабатывает механизмы привлечения частных локомотивов к работе на сети "Укрзализныци.

Среди возможных вариантов он назвал передачу локомотива "Укрзализныци" в ссуду с определением конкретных маршрутов его работы. Такой подход позволил бы использовать частную технику на согласованных участках, не допуская ее бесконтрольного перемещения по всей железнодорожной сети.

Полноценная законодательная основа для развития этого направления должна обеспечить законопроект о рынке услуг железнодорожного транспорта. Его подготовку и внесение в парламент планируется в первом полугодии 2027 года.

Напомним, с июля Россия начала волну массированных ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины. Основными целями стали ключевые узловые станции, от которых зависит организация движения поездов в разных регионах страны.

Добавим, Финляндия безвозмездно передаст АО "Укрзализныця" 10 локомотивов и комплектующие к ним. Соответствующее соглашение было подписано во время украинско-финского бизнес-форума.