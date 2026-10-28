Зеленский предупредил о рисках "экономического брака" между США и РФ

Россия может использовать свои энергетические ресурсы для расширения экономических договоренностей с США, в частности, в сферах поставок газа, удобрений и урегулирования вопроса замороженных активов. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что договоренности о дизельном топливе могут стать первым шагом к более широкому сотрудничеству между Вашингтоном и Москвой.

Как пишет Dilo, об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Зеленского, у России есть значительные запасы природных ресурсов и централизованная система управления ими, что дает Кремлю возможность предлагать США масштабные экономические соглашения. Президент назвал такой сценарий своеобразным "экономическим браком".

В то же время он выразил сомнение, что подобное сближение будет выгодно Соединенным Штатам в долгосрочной перспективе. По мнению Зеленского, потенциальные экономические преимущества договоренностей с Россией могут скрывать риски, не всегда очевидные на начальном этапе.

Какие соглашения Россия может предложить США

Зеленский предположил, что договоренности о дизельном топливе могут открыть для России возможности для дальнейших переговоров с Вашингтоном по другим экономическим вопросам.

Среди потенциальных направлений он назвал поставки удобрений и газа, вопросы замороженных активов, а также возможное снятие санкций с отдельных российских лиц и организаций.

По словам президента, энергетические ресурсы являются одним из элементов предложений, которые Россия может использовать для достижения более широких договоренностей с США.

Зеленский также заявил, что определенные шаги по ослаблению санкций против российских бизнесменов, приближенных к руководству РФ, уже происходили. В то же время, в приведенном заявлении он не уточнил, о каких именно решениях идет речь.

Почему энергоресурсы могут стать инструментом переговоров

Россия владеет значительными запасами нефти, газа и других природных ресурсов, которые могут являться предметом международных торговых договоренностей. Для Москвы расширение экономических связей с США могло бы создать возможности для ослабления санкционного давления и возобновления сотрудничества в отдельных секторах.

Однако возможные выгоды таких соглашений зависят от их конкретных условий, политических обязательств сторон и влияния на санкционную политику. Зеленский предостерег, что оценивать подобные договоренности только по их непосредственным экономическим преимуществам было бы недальновидно.

Соглашение Трампа с Путиным о поставках российского дизеля

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставка нескольких миллионов тонн дизельного топлива из РФ.

На фоне этого Министерство финансов США объявило, что по доверенности Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию для разрешения поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на Россию", а также подверг критике то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире.

Также сенаторы США от Республиканской и Демократической партий заявили, что решение администрации Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного горючего противоречит американскому законодательству. ведь в 2022 году Конгресс запретил импорт российских энергоносителей. Это нужно было, чтобы не допустить использования США для финансирования войны России против Украины.

Ранее демократы Конгресса США обратились в крупнейшие американские банки и порты с требованием сохранить все документы, связанные с потенциальным импортом или другими операциями по российскому дизельному топливу.