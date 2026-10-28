Зеленський попередив про ризики "економічного шлюбу" між США та РФ

Росія може використати свої енергетичні ресурси для розширення економічних домовленостей зі США, зокрема у сферах постачання газу, добрив і врегулювання питання заморожених активів. Президент України Володимир Зеленський вважає, що домовленості щодо дизельного пального можуть стати першим кроком до ширшої співпраці між Вашингтоном і Москвою.

Як пише Dilo, про це глава держави заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Зеленського, Росія має значні запаси природних ресурсів і централізовану систему управління ними, що дає Кремлю можливість пропонувати США масштабні економічні угоди. Президент назвав такий сценарій своєрідним "економічним шлюбом".

Водночас він висловив сумнів, що подібне зближення буде вигідним для Сполучених Штатів у довгостроковій перспективі. На думку Зеленського, потенційні економічні переваги домовленостей із Росією можуть приховувати ризики, які не завжди очевидні на початковому етапі.

Які угоди Росія може запропонувати США

Зеленський припустив, що домовленості щодо дизельного пального можуть відкрити для Росії можливості для подальших переговорів із Вашингтоном щодо інших економічних питань.

Серед потенційних напрямів він назвав постачання добрив і газу, питання заморожених активів, а також можливе зняття санкцій з окремих російських осіб та організацій.

За словами президента, енергетичні ресурси є одним з елементів пропозицій, які Росія може використовувати для досягнення ширших домовленостей зі США.

Зеленський також заявив, що певні кроки щодо послаблення санкцій проти російських бізнесменів, наближених до керівництва РФ, уже відбувалися. Водночас у наведеній заяві він не уточнив, про які саме рішення йдеться.

Чому енергоресурси можуть стати інструментом переговорів

Росія володіє значними запасами нафти, газу та інших природних ресурсів, які можуть бути предметом міжнародних торговельних домовленостей. Для Москви розширення економічних зв’язків зі США могло б також створити можливості для послаблення санкційного тиску та відновлення співпраці в окремих секторах.

Однак можливі вигоди від таких угод залежать від їхніх конкретних умов, політичних зобов’язань сторін і впливу на санкційну політику. Зеленський застеріг, що оцінювати подібні домовленості лише за їхніми безпосередніми економічними перевагами було б недалекоглядно.

Угода Трампа з Путіним про постачання російського дизелю

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального із РФ.

На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир.

Також сенатори США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить американському законодавству, адже у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв. Це потрібно було, щоб не допустити використання коштів США для фінансування війни Росії проти України.

Раніше демократи Конгресу США звернулися до найбільших американських банків та портів із вимогою зберегти всі документи, пов'язані з потенційним імпортом або іншими операціями щодо російського дизельного пального.