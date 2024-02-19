Ціни на бензин, дизпаливо та автогаз на порозі підвищення

Ціни на нафту можуть припинити зростання, проте ціни на пальне в ЄС залишаються досить високими. Зростання цін на бензин та дизпаливо в Україні поки стримується профіцитом на ринку, а от ціни на автогаз ростимуть через страйк поляків.

В МЕА вважають, що зростання споживання нафти у 2024 році складе 1,2-1,3 млн барелів на добу, що значно менше ніж у 2023 році. Таким чином світові ринки нафти залишатимуться доволі комфортними для покупців, оскільки нові поставки та контролюють ціни. Сповільнення споживання нафти пояснюється в першу чергу зниженням темпів росту китайської економіки, а також зростанням видобутку в США, Канаді, Бразилії та Гайяні. Проте, попри новини про скорочення темпів росту споживання, ціни на нафту продовжують зростати через те що напруга на Близькому Сході зберігається.

Станом на вечір п’ятниці 16 лютого ціна еталонної марки Brent знизилась на 0,74% до 83,47 долара за барель, а марка американської нафти West Texas Intermediate здорожчала на 1,49% до 79,19 долара за барель.

Після різкого зростання цін європейські нафтопереробні заводи почали нарощувати закупівлю нафти, що призвело до здорожчання ресурсу у Західній Африці та Північному морі. Імпорт в дизпалива в ЄС продовжує прибувати з Близького Сходу та Індії, проте танкерам доводиться оминати мис Доброї Надії, щоб уникнути нападів єменських хуситів. Інші постачальники такі як Туреччина та США також продовжують постачати дизель до ЄС, проте аналітики очікують падіння запасів пального в Північно-Західній Європі протягом найближчих двох місяців.

Низька активність аграріїв створює надлишок дизпалива в Україні

Зростання котирувань на дизпаливо в Європі створюють передумови до здорожчання пального і в Україні. Проте на гуртовому ринку спостерігається надлишок пропозиції, та дуже обмежений. Блокування українсько-польского кордону привело до падіння попиту на дизпаливо з боку перевізників на заході України, а аграрії не поспішають активно контрактувати пальне. Водночас обсяги пального на українському ринку продовжують зростати й це стримує ціни на пальне в гурті.

"Трейдери які закупили пальне на минулому тижні закупили його за дорогими цінами. Проте в них виникне проблема, щоб продати це паливо в Україні, оскільки попит на пальне слабкий, а пропозиції дуже багато і вона зростає. Тож вони будуть вимушені демпінгувати". Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок"

Ситуація з цінами на АЗС поки неоднозначна. На минулому тижні відбулося здорожчання бензину та дизпалива в діапазоні 50-70 коп./л на АЗС які раніше суттєво знизили ціну. Експерти вважають, що надалі все залежатиме від цінової стратегії маркетмейкерів: якщо найбільші гравці зроблять крок до здорожчання, то дрібніші мережі АЗС піднімуть ціни вслід за ними.

"Ми бачимо, що вже кілька тижнів мережі економ-сегмента почали підтягувати ціни, щодня на 20-50 копійок. Поки що немає передумов говорити про трагедію, але в межах 2 гривень за літр ціна може зрости протягом 2-3 тижнів". Сергій Куюн Директор консалтингової групи А-95

Водночас, на думку Сіренка, на нафтовому ринку поки не сформувався стійкий висхідний тренд який давав би передумови говорити про здорожчання бензину та дизпалива на АЗС поки немає. Середньодобова кількість пропозицій пального у лютому відносно січня зросла на 5-7% у всіх регіонах України, а через високий рівень поставок та низький попит трейдери навіть сформували запаси.

"Підвищення звичайно буде, бо ціни на нафту виросли як і ціни на пальне в ЄС. Але це стримується тим, що ринок дуже профіцитний. Гравців дуже багато і в опті й у роздріб, а покупців немає. Попит сильно впав і продавати нікому". Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Хоча за словами експертів найбільші мережі АЗС все ж дивляться в бік підняття цін на пальне, передумов для здорожчання палива саме на 2 грн/л поки нема.

Автогаз зростатиме в ціні через страйки польських аграріїв

Ринок автомобільного газу сколихнула новина про те, що польські аграрії 20 лютого планують перекрити усі пункти пропуску на кордоні з Україною включно з вузлами перевантажувальних станцій на залізниці. Страйк польских аграріїв зупинив падіння цін на автогаз в гуртовому сегменті та в роздріб, проте експерти та учасники ринку вважають що дефіциту цього виду пального очікувати не варто.

"Фізично пального поки достатньо. Ажіотаж цін підтримує повідомлення про стан на кордоні. Проте якщо страйк закінчиться через тиждень, то ситуація стабілізується. Стела на АЗС на мою думку буде залишатися низькою через дуже слабкий попит". Станіслав Батраченко Співвласник групи “Надежда” (Мережа АГЗС BVS)

Блокування усіх прикордонних переходів з Польщею призведе до здорожчання цього виду палива і в альтернативних постачальників, зокрема румунських трейдерів. Це може відобразиться і на цінах на АЗС.

"До дефіциту готуватися треба, але не думаю що це трапиться, бо попит слабкий. Крім цього трейдери вже нарощують поставки, оскільки збільшена маржа стимулює їх до нарощування поставок. На наступному тижні гуртова ціна може досягти психологічної позначки 50 тис. грн/тонна, а ціна у роздріб буде коливатися в межах 27-28 грн/л". Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Засновник компанії з торгівлі скрапленим газом GT Group Владислав Колодяжний говорить, що поточна криза з поставками автогазу з Польщі та країн Балтії може зіграти на користь паливному ринку України оскільки наразі ринок є спотвореним дешевим, проте нестабільним потоком російських сумішей. Натомість українські трейдери повинні переорієнтуватися на поставки газу залізницею з Середземноморських портів та регіону ARA.

"Ми не повинні залежати від поставок російського пального з Польщі. Цінові коливання якраз від структури ринку яка не збалансована та дуже залежить від форс-мажорних обставин. Це треба змінювати". Владислав Колодяжний Засновник компанії з торгівлі скрапленим газом GT Group

На його думку, на цьому тижні варто очікувати зростання внутрішніх цін до імпортного паритету на рівень 46000-47000 грн/т з можливими піковими значеннями до 48000-50000 грн/т, а роздрібні ціни можуть здорожчати до рівня 28-30 гривень за літр пропан-бутану.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальне грн/л Автогаз грн/л OKKO 54,99 54,99 27,99 WOG 54,99 54,99 28,08 Socar 56,99 55,99 27,99 Motto 52,98 51,98 - БРСМ-Нафта 48,49 48,99 25,59

Дані: застосунки мереж АЗС.