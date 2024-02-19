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Ціни на бензин, дизпаливо та автогаз на порозі підвищення
Ціни на нафту можуть припинити зростання, проте ціни на пальне в ЄС залишаються досить високими. Зростання цін на бензин та дизпаливо в Україні поки стримується профіцитом на ринку, а от ціни на автогаз ростимуть через страйк поляків.
- Низька активність аграріїв створює надлишок дизпалива в Україні
- Автогаз зростатиме в ціні через страйки польських аграріїв
В МЕА вважають, що зростання споживання нафти у 2024 році складе 1,2-1,3 млн барелів на добу, що значно менше ніж у 2023 році. Таким чином світові ринки нафти залишатимуться доволі комфортними для покупців, оскільки нові поставки та контролюють ціни. Сповільнення споживання нафти пояснюється в першу чергу зниженням темпів росту китайської економіки, а також зростанням видобутку в США, Канаді, Бразилії та Гайяні. Проте, попри новини про скорочення темпів росту споживання, ціни на нафту продовжують зростати через те що напруга на Близькому Сході зберігається.
Станом на вечір п’ятниці 16 лютого ціна еталонної марки Brent знизилась на 0,74% до 83,47 долара за барель, а марка американської нафти West Texas Intermediate здорожчала на 1,49% до 79,19 долара за барель.
Після різкого зростання цін європейські нафтопереробні заводи почали нарощувати закупівлю нафти, що призвело до здорожчання ресурсу у Західній Африці та Північному морі. Імпорт в дизпалива в ЄС продовжує прибувати з Близького Сходу та Індії, проте танкерам доводиться оминати мис Доброї Надії, щоб уникнути нападів єменських хуситів. Інші постачальники такі як Туреччина та США також продовжують постачати дизель до ЄС, проте аналітики очікують падіння запасів пального в Північно-Західній Європі протягом найближчих двох місяців.
Низька активність аграріїв створює надлишок дизпалива в Україні
Зростання котирувань на дизпаливо в Європі створюють передумови до здорожчання пального і в Україні. Проте на гуртовому ринку спостерігається надлишок пропозиції, та дуже обмежений. Блокування українсько-польского кордону привело до падіння попиту на дизпаливо з боку перевізників на заході України, а аграрії не поспішають активно контрактувати пальне. Водночас обсяги пального на українському ринку продовжують зростати й це стримує ціни на пальне в гурті.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Ситуація з цінами на АЗС поки неоднозначна. На минулому тижні відбулося здорожчання бензину та дизпалива в діапазоні 50-70 коп./л на АЗС які раніше суттєво знизили ціну. Експерти вважають, що надалі все залежатиме від цінової стратегії маркетмейкерів: якщо найбільші гравці зроблять крок до здорожчання, то дрібніші мережі АЗС піднімуть ціни вслід за ними.
Водночас, на думку Сіренка, на нафтовому ринку поки не сформувався стійкий висхідний тренд який давав би передумови говорити про здорожчання бензину та дизпалива на АЗС поки немає. Середньодобова кількість пропозицій пального у лютому відносно січня зросла на 5-7% у всіх регіонах України, а через високий рівень поставок та низький попит трейдери навіть сформували запаси.
Хоча за словами експертів найбільші мережі АЗС все ж дивляться в бік підняття цін на пальне, передумов для здорожчання палива саме на 2 грн/л поки нема.
Автогаз зростатиме в ціні через страйки польських аграріїв
Ринок автомобільного газу сколихнула новина про те, що польські аграрії 20 лютого планують перекрити усі пункти пропуску на кордоні з Україною включно з вузлами перевантажувальних станцій на залізниці. Страйк польских аграріїв зупинив падіння цін на автогаз в гуртовому сегменті та в роздріб, проте експерти та учасники ринку вважають що дефіциту цього виду пального очікувати не варто.
Блокування усіх прикордонних переходів з Польщею призведе до здорожчання цього виду палива і в альтернативних постачальників, зокрема румунських трейдерів. Це може відобразиться і на цінах на АЗС.
Засновник компанії з торгівлі скрапленим газом GT Group Владислав Колодяжний говорить, що поточна криза з поставками автогазу з Польщі та країн Балтії може зіграти на користь паливному ринку України оскільки наразі ринок є спотвореним дешевим, проте нестабільним потоком російських сумішей. Натомість українські трейдери повинні переорієнтуватися на поставки газу залізницею з Середземноморських портів та регіону ARA.
На його думку, на цьому тижні варто очікувати зростання внутрішніх цін до імпортного паритету на рівень 46000-47000 грн/т з можливими піковими значеннями до 48000-50000 грн/т, а роздрібні ціни можуть здорожчати до рівня 28-30 гривень за літр пропан-бутану.
Ціни на пальне у великих мережах АЗС:
|Мережа АЗС
|Бензин А-95 грн/л
|Дизпальне грн/л
|Автогаз грн/л
|OKKO
|54,99
|54,99
|27,99
|WOG
|54,99
|54,99
|28,08
|Socar
|56,99
|55,99
|27,99
|Motto
|52,98
|51,98
|-
|БРСМ-Нафта
|48,49
|48,99
|25,59
Дані: застосунки мереж АЗС.