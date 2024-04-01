Запуск пассажирских поездов в Словакию привел к проблемам с грузовыми перевозками

После запуска трех новых пассажирских рейсов в Словакию появились проблемы с перевозкой грузов из-за пункта пропуска “Чоп - Чиерна над Тисоу” из-за того, что за час до и час после прибытия пассажирского поезда на станции не выполняют никаких операций с грузовыми поездами.

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Об этом рассказали представители АО "Укрзализныця" и словацких перевозчиков, пишет Rail.insider.

Генеральный представитель ZSSK Cargo в Украине Йозеф Вирба сообщил о задержках в обработке грузов на границе в обе стороны. В частности, по состоянию на 28 марта фиксировалось накопление вагонов с шириной пути 1435 мм по станции Чиерна над Тисоу, прежде всего в направлении Украины.

Вирба объяснил, что осложнения связаны с тем, что за час до и после каждого пассажирского поезда на станции приостанавливаются все операции с грузовыми поездами. Причина в том, что на этой станции находится всего один путь. Соответственно любая остановка любого поезда блокирует движение в обе стороны.

Он призывает железнодорожников обсудить стратегию решения этой проблемы, поскольку в худшем случае Словакия может ввести ограничения на переход Чоп – Чиерна над Тисоу, чего они хотели бы избежать.

Валерий Ткачев, заместитель директора коммерческого департамента "Укрзализныци", поддержал эту идею, напомнив о подобном опыте на украинско-польской границе, где впоследствии было найдено решение.

Отметим, что среднесуточный объем передачи руды в Словакию через пограничные переходы, как сообщало то же издание, в марте сократился примерно на 53 вагона.

Преимущественно это произошло из-за уменьшения количества транспортировки рудных грузов. В частности, на участке Ужгород – Матёвце суточный объем транспортировки уменьшился на 30,9 вагонов. На переходе Чоп – Чиерна над Тисоу наблюдается снижение на 22,2 вагона в день по сравнению с предыдущим месяцем. Также отмечено уменьшение в объемах перевозки зерновых: на 3,4 и 8,4 вагона в сутки соответственно.

Отметим, что Словакия ныне производит пограничный контроль не на станции Чиерна над Тисоу, а на перегоне между ней и украинской станцией Чоп, непосредственно около линии государственной границы. При этом данный участок однопутный, без какого-либо разветвления путей, и остановка любого поезда, таким образом, блокирует движение в обе стороны.

Ныне через участок следуют поезда №960/961 и №962/963 Мукачево – Кошице словацкого формирования, а с 28 марта был запущен маршрут Чоп – Прага чешского перевозчика RegioJet.

Более того, в тот же день было сообщено, что правительство Словакии одобрило предложение о введении прямого железнодорожного сообщения по маршруту Киев – Кошице. Впрочем, этот поезд планируется запускать через участок Ужгород – Матевце.